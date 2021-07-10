10 Tem 2021 - 10:31- Gündem G: 10 Tem 2021 - 10:35

Karaosmanoğlu’na Erdoğan'dan önemli görev!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Cumhurbaşkanlığı Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeliğine getirildi.

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
Karaosmanoğlu’na Erdoğan'dan önemli görev! mask

31 Mart yerel seçimlerinden sonra emeklilik hayatı yaşayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeliğine getirildi.

“YILLARCA KAMU GÖREVİ YAPTIM”

Konu hakkında açıklama yapan Karaosmanoğlu, “Ben dün öğrendim ve bugün resmi gazeteden okudum. Bizim adımıza hayırlı uğurlu olsun, niyetimiz iyi güzel işler yapacağız. Ülkemizin kalkınması adına neler yapabiliriz, vatandaşlarımızın yararına neler yapabiliriz onu düşüneceğiz, onu gerçekleştireceğiz. Kamu görevi önemli ve yıllarca kamu görevi yaptım. Vatandaşlar için çalıştık. Ne zaman başlayacağımız konusun da henüz bir bilgi yok. Yakın zaman da bir toplantı yapılacak ve sekreterler bizi bilgi verecektir. Bizim adımıza ve ülkemiz adına umarım en hayırlısı ne ise o olur” ifadelerini kullandı.

# cumhurbaşkanı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Edoğan, İbrahim Karaosmanoğlu

10 Tem 2021 - 10:31 Kocaeli- Gündem

Muhabir Serkan Üldeş

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