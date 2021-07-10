10 Tem 2021 - 10:37- Gündem G: 10 Tem 2021 - 10:40

KOTO’ya kurum ve kuruluşlardan ziyaretler

Kentin istişare üssü Kocaeli Ticaret Odası’nın çeşitli kurum ve kuruluşlardan konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Görüşmelerde, kentin ekonomik ve sosyal hayatı gündeme alınıyor
KOTO’ya kurum ve kuruluşlardan ziyaretler mask

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, hafta boyunca misafirlerini ağırlamaya devam etti. Bu kapsamda, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Zekayi Doğan, Gençlik Politikaları Başkanı Mustafa Gözel, Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran ve il yöneticileri, 11 Temmuz 2021 Pazar günü Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun katılımıyla düzenleyecekleri parti pikniğine davet için Başkan Bulut’u ziyaret ederek, kentimize dair görüşlerini iletti.

ZİYARETLER HIZ KESMEDİ

Akabinde, Ziraat Bankası Kocaeli Şubesi Yöneticisi Serkan Okan Dinçer, Vakıf Katılım İzmit Şubesi Müdürü Arif Yavuz, Kobi Pazarlama Yönetmeni Osman Furkan Karasu, Gülenyüz Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Bahar Uzunca, beraberinde Irak Bağdat Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Meytem Tuzlu, İstek Okulları Kampüs Müdürü Burhan Dülger, Müdür Yardımcısı Esra Dalgıç, Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği Başkanı Hüseyin Necdet Gümüş ve yönetimi, KOTO’yu ziyaret ederek, kurumsal çalışmaları hakkında kapsamlı bilgiler verdi. 

10 Tem 2021 - 10:37 - Gündem

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