Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 10 personel alacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere Asistan Hava Trafik Kontrolörü pozisyonuna Atanacak Adaylar için Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları yapılacak. Başvurular 09.07.2021-26.07.2021 tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup sınava katılacak adaylara ilişkin liste; sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir.

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