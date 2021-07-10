10 Tem 2021 - 10:56- Gündem G: 10 Tem 2021 - 10:59

Kar küreme bıçağı ve tuzlama kazanı satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kar küreme bıçağı ve tuzlama kazanı satın alınacak

10 Tem 2021 - 10:56 - Gündem

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