10 Tem 2021 - 10:58- Gündem G: 10 Tem 2021 - 11:00

Çayırova Akse'de 39 m² işyeri icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Çayırova Akse'de 39 m² işyeri icradan satılık
Çayırova Akse'de 39 m² işyeri icradan satılık mask

Taşınmazlar Akse (Yenimahalle) mahallesi yerleşim merkezinde, Fatih Caddesi ile 5103 ve 5105 sokaklara cepheli , köşe parsel konumunda , dış kapı numarası 2,4 ve 23 olan asansörlü ve doğalgazlı , tüm inşaat işleri yeni tamamlanmış binanın 1. Normal katında yer almaktadır. Taşınmaz 3. Sınıf B yapı grubundandır.

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10 Tem 2021 - 10:58 - Gündem

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