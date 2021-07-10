Çayırova Akse'de 39 m² işyeri icradan satılık

Taşınmazlar Akse (Yenimahalle) mahallesi yerleşim merkezinde, Fatih Caddesi ile 5103 ve 5105 sokaklara cepheli , köşe parsel konumunda , dış kapı numarası 2,4 ve 23 olan asansörlü ve doğalgazlı , tüm inşaat işleri yeni tamamlanmış binanın 1. Normal katında yer almaktadır. Taşınmaz 3. Sınıf B yapı grubundandır.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN...