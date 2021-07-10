Taşınmazlar Akse (Yenimahalle) mahallesi yerleşim merkezinde, Fatih Caddesi ile 5103 ve 5105 sokaklara cepheli , köşe parsel konumunda , dış kapı numarası 2,4 ve 23 olan asansörlü ve doğalgazlı , tüm inşaat işleri yeni tamamlanmış binanın 1. Normal katında yer almaktadır. Taşınmaz 3. Sınıf B yapı grubundandır.
10 Tem 2021 - 10:58- Gündem Güncelleme: 10 Tem 2021 - 11:00
Çayırova Akse'de 39 m² işyeri icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Çayırova Akse'de 39 m² işyeri icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.