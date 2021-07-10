Candemir: Eksikliklerden ben sorumluyum

Kocaeli Barosu 36’ncı Olağan Genel Kurulu bugün Kocaeli Ticaret Odası Burhan Kasım toplantı salonunda gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Bahar Gültekin Candemir’in tek aday olduğu genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başladı. Genel kurula Başkan Bahar Gültekin Candemir’in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri Necmi Özen, eski Baro Başkanları Sertif Gökçe ve Fahri Örengül, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve çok sayıda avukat katıldı.

“HAKSIZLIKLARIN KARŞISINDA YER ALDIK”

Genel kurulun divan başkanlığını Mehmet Cumhur Arıkan yaparken divan katipliklerini ise Buse Baş, Ali Murat Bitik, Engin Kolat yaptı. Mevcut Başkan Bahar Gültekin Candemir adaylığıyla ilgili yaptığı konuşmada, “Görev süremiz boyunca şeffaf, katılımcı ve dayanışmaya önem veren bir anlayışla meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm üretebilmek, baromuzun kurumsal yapısını daha da güçlü hale getirebilmek için çalıştık. Her zaman ve her ortamda hukuk devletini, hukukun üstünlüğünü, bağımsız ve tarafsız yargıyı savunduk. Yargıya yapılan müdahalelere, kimden geldiğine ya da kime yöneldiğine bakmaksızın tüm hak ihlallerinin tepkimizi gösterdik, haksızlıkların ve hukuksuzlukların karşısında yer aldık” dedi.

“SESİ KISILMAYA KARŞI DURDUK”

TBB’yi eleştiren Candemir, “Hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulunun özgür ve özerk barolara mensup bağımsız savunma olduğunu; savunması kısıtlanmış, baskı altına alınmış ve görevini ifa edemez hale getirilmiş bir yargı sürecinin hukuka uygunluğundan ve bu haldeki yargının bağımsızlığından söz edilemeyeceğini yüksek sesle dile getirdik. Bu doğrultuda ne yazıktır ki çatı kurumumuz olan TBB’ye rağmen çoklu baro ve baroların seçim sistemlerinin değiştirilmesine yönelik avukatlık kanunu değişikliğine tepkimizi göstererek kararlı bir mücadele verdik. Meslek kuruluşlarımızın işlevsizleştirilmesine, sesi kısılmış, cübbesi düğmeli topluluklar haline getirilmesine karşı durduk” ifadelerinde bulundu.

“MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDA DURDUK”

Meslektaşlarının yanında durduklarını belirten Candemir, “Mesleğimizin faaliyet alanına yönelik müdahaleleri önlemek amacıyla hasar firmaları ve arzuhalcilerle ilgili suç duyurularında bulunduk ve internet ortamında yaptıkları hukuka aykırı uygulamalara ilişkin erişim yasağı kararları aldık. Avukatlık mesleğinin bağımsızlığını ve saygınlığını zedelemeye yönelik tutum ve müdahalelere izin vermedik. Meslektaşlarımızın görevleri sebebiyle uğradıkları haksız saldırılarda meslektaşlarımızın yanında olduk. Mesleğimizi ve meslektaşlarımızın haklarını koruyabilmek amacıyla kurulan “Avukat Hakları Merkezi”nin yapısını değiştirerek daha etkin çalışma olanağına kavuşturduk” dedi.

ÇALIŞMALARI ANLATTI

Çalışmaları anlatan Candemir, “Mesleğe yeni adım atan ve bu nedenle çeşitli sıkıntılar yaşayan genç meslektaşlarımızın sorunlarına eğilmek önceliğimiz oldu. CMK yönergesini değiştirerek genç meslektaşlarımıza pozitif ayrımcılık uygulanmasını sağladık. Adli Yardım görevlendirilmelerinde de adil görev dağılımı sağlamak suretiyle genç meslektaşlarımızın mağdur olmalarına izin vermedik. Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği’nin Kocaeli Barosu tarafından uygulanmasına ilişkin yöntem ve ilkelerin düzenlendiği Kocaeli Barosu Adli Yardım Yönergesi düzenleyerek Adli Yardım hizmetlerini daha disiplinel hale getirdik. Meslektaşlarımıza Adli Yardım görevlendirmelerinden dolayı birikmiş vekalet ücreti borçlarımızı tamamını Türkiye Barolar Birliği’nden temin edilen ek ödenekler ile ödedik. ‘Kocaeli Barosu Genç Büro’ uygulamasını hayata geçirerek mesleğe başlayan ancak büro açma imkanı bulamayan meslektaşlarımızın cüz’i bir katkı payı karşılığında avukatlık faaliyetlerini yürütebilecekleri çalışma ofislerinin bulunduğu bir hizmet binasını kullanıma açtık. Baro Akademiyi kurarak meslek içi ve staj eğitiminde nitelikli eğitim vermeye çalıştık. Stajyer avukatlarımıza uygulama ağırlıklı staj eğitimi verdik. Adalet Bakanlığından uzun uğraşlar sonucunda ‘Bilirkişilik Temel Eğitim’ yetkisini aldık” ifadelerinde bulundu.

“DUYARLI DAVRANDIK”

Pandemi sürecini de anlatan Candemir, “Avukatlık Kanunundaki görev ve sorumluluklarımıza uygun bir şekilde toplumsal olaylara bir hukuk kurumu perspektifi ile yaklaşarak ülkemizde meydana gelen, kadına karşı şiddet, çocuk istismarı, çevre katliamı ve hayvanlara karşı fena muamele olaylarına yani tüm hak ihlallerine karşı duyarlı davrandık. Kocaeli Barosu olarak can dostlarımız için yaptırdığımız mama kaplarını Belediyelerle işbirliği sağlanarak şehrimizin belirli noktalarına yerleştirdik. Mesleğimizin ekonomik ve sosyal güvencesizliğini en üst seviyede hissettiğimiz Pandemi döneminde bir banka ile yapmış olduğumuz anlaşma neticesi almış olduğumuz promosyon bedelinden yarattığımız kaynak ile ihtiyaç duyan meslektaşlarımıza bir nebze destek olabilmek için faizsiz geri ödemeli maddi yardımda bulunduk” dedi.

“BEN SORUMLUYUM”

Candemir son olarak, “Avukatlık kanunu gereğince iki yıllık olan ancak dava konusu edilen hukuka aykırı genelgelerle 4 kez yapılması engellenen Kocaeli Barosu Genel Kurullarımız sebebiyle 2 yıl 7 aya uzayan görev süremizin sonuna geldik. Gerek avukatlık yasasının değiştirilmesine yönelik çalışmalar gerekse pandemi süreci hedeflediğimiz pek çok projeyi hayata geçirmemize engel oldu. Yapılan çalışmalarda mevcut aksaklık ya da eksiklikler varsa bu durumdan ben sorumluyum. Bu çalışmalarımızda bir başarı varsa Yönetim Kurulumuza, Baromuzun Kurul, Merkez ve Komisyonlarında özveriyle çalışan meslektaşlarımıza ve fedakâr, çalışkan Baro emekçilerimize aittir” ifadelerinde bulundu.