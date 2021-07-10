Burası sanat merkezi değil köy evi

Başiskele Servetiyekarşı köyündeki evinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki Orhan Özçalık, üniversitede öğrendiği heykeltıraşlık sanatını yıllardır sürdürüyor. Bir arkadaşı aracılığı ile heykelle tanışan ve bunu hobi olarak devam ettiren Orhan Özçalık, vazgeçilmez bir tutkusu haline gelen heykeltıraşlığı 31 yıldır sürdürüyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra Başiskele'deki evine dönen Özçalık, kendi imkanları ile yaptığı köy evini de sanat merkezine dönüştürdü. 60 yıldır yalnız yaşayan, hem heykel yapan hem de hayatını idame ettiren Özçalık, kendi sebze ve meyvesini de kendisi üretiyor. Özçalık'ın geçim kaynağı da olan heykeller, evinin her köşesini süslüyor.

“1990’LI YILLARDAN İTİBAREN HEYKEL YAPMAYA BAŞLADIM”

Hacettepe Üniversite’nde felsefe okuduğu sırada heykelle tanıştığını söyleyen heykeltıraş Orhan Özçalık, “Öğrencilik amacıyla Hacettepe üniversitesine gittim. O dönemde kız arkadaşım heykel bölümündeydi. Ona yardım ederken heykelle tanıştım. Yaklaşık 20 yaşlarımdaydım. Hem felsefe hem heykelin birbirini desteklediğini gördüm. Daha sonra 1990’lı yıllardan itibaren heykel yapmaya başladım. 2000 yılında Kocaeli’ne döndüm ve köy evimi yaptım. Şimdi sanat organizasyonları yapıyoruz. Dünyanın çeşitli bölgelerinden sanatçılar zaman zaman evde konaklıyor” dedi.

“SANATÇILAR ARASINDA DUYGUSAL OLARAK BİR ETKİLEŞİM OLUYOR”

Heykel yapma aşamasını anlatan Özçalık, “Teknik olarak önce kille başlıyorum, taslak oluşturuyorum. Daha sonra onu seçtiğim malzeme ile gerçekleştiriyorum. Türkiye’de teknik olarak ilham aldığım kimse yok ama düşüncelerine, yaptığı kavramsal çalışmalara saygı duyduğum çok ünlü heykeltıraş var çok az insan bilir rahmetli oldu İlhan Koman. İlhan Koman dünya çapında önemli bir heykeltıraştır. Ondan sonra Mehmet Aksoy var. Tabii ki sanatçılar arasında duygusal olarak bir etkileşim oluyor” diye konuştu.

“MERMER HEYKELLER 3 AY İÇERİSİNDE BİTİYOR”

Heykeli yapma süresinin değişiklik gösterdiğini söyleyen Özçalık, “Bazı fikirler vardır, bunlar birkaç gün içerisinde gerçekleşir. Bazı fikirlerde yıllar alabilir. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Ama genelde motivasyonum, çalışma şartlarım ve hava şartları iyi olursa mermer heykeller 3 ay içerisinde bitiyor. Ama ahşaplar 1 hafta 15 gün gibi daha kısa sürede bitiyor. Ben sürekli dağınık çalışıyorum, önce mermer çalışıyorum daha sonra ahşap çalışıyorum, biraz bahçede uğraşıyorum, ormanda yürüyorum. Günün 2 saatini taşın başında geçirebilirsem kendimi şanslı hissederim” şeklinde konuştu.