Kaleye sağlam adaylar var !

Dış transfer çalışmalarını sürdüren 1.Lig takımımız Kocaelispor’da, öncelikli olarak düşünülen kaleci transferiyle ilgili 3 yerli isim gündemde bulunuyor. Bu isimler Sinan Bolat, Korcan Çelikay ve Ataberk Dadakdeniz

A MİLLİ SİNAN BOLAT FAVORİ

Belçika vatandaşı olan gurbetçi kaleci Sinan Bolat, A Milli Takım kalesini de 12 kez korudu. Türkiye’de Galatasaray ve Kayserispor’da da oynayan 33 yaşındaki file bekçisi geride bıraktığımız sezon Belçika 1. Lig takımlarından Gent’te 33 lig, 2 kupa ve 2 de Avrupa kupası maçına çıktı. 1.86 boyundaki Sinan’ın Gent ile olan sözleşmesi devam ediyor.

KORCAN ÇELİKAY DA VAR

Geçen sezon Ankaragücü’nde oynayan, yeni sezon öncesinde Süper Lig takımlarından Altay ile görüşen ancak Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin transfer listesinde bulunmadığı için transferinde pürüz çıkan ve Korcan Çelikay’ın bonservisi elinde bulunuyor. Süper Lig’den de farklı teklifleri değerlendiren 33 yaşındaki kaleci, Kocaelispor’un da gündeminde. 1.94 boyundaki kaleci Ankaragücü dışında Sivas, Diyarbakır ve Beşiktaş’ta da oynadı.

ATABERK DADAKDENİZ VE FATİH

Kocaelispor’un Bursaspor ile sözleşme uzatmak istemeyen, Göztepe ve Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği 21 yaşındaki Ataberk Dadakdeniz'e de talip olduğugelen haberler arasında. Öte yandan Kocaelispor Teknik Asbaşkanı Mehmet Yaşar geçtiğimiz günlerde Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fatih Öztürk ile bir buluşmuştu. Fatih’in Gölcükspor’da forma giydiği süreçten beri samimi olan Yaşar ile kaleci Fatih Öztürk arasındaki görüşme dost ortamında gerçekleşti. Fatih’in yıllık 5 milyon liralık mukavelesi olması transferin gerçekleşmesini oldukça zorlaştırdı.