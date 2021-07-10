10 Tem 2021 - 14:53- Ekonomi G: 10 Tem 2021 - 14:55

TT’den evdeki girişimciye destek

Türk Telekom, Evdeki Girişimci kampanyasıyla kendi işini kurmak isteyenlere evde internete ek olarak eğitim, cihaz güvenliği ve depolama ürünlerini aynı pakette sunuyor
TT’den evdeki girişimciye destek mask
Haber albümü için resme tıklayın

Türk Telekom, yeteneklerini kazanca dönüştürmek ve işini dijital platformlara taşımak isteyenlere ‘Evdeki Girişimci’ adlı kampanyasıyla destek oluyor. Evde internet müşterileri, Wix Web Sitesi Paketi, Türk Telekom Akademi Kariyer Plus, Dijital Depo 500 GB ve McAfee Total Protection Cihaz Koruma 3 Lisans servislerinden yararlanabiliyor. Evdeki Girişimci kampanyasında müşteriler 94.90 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan limitsiz fiber interneti kullanabiliyor, Wix Web Sitesi Paketi ile kendi gelişmiş özelliklerini barındıran site oluşturabiliyor.

11 BİNDEN FAZLA EĞİTİM VİDEOSU

Türk Telekom Akademi Kariyer Plus’ın geliştirdiği bilişim teknolojileri, web tasarımı, video montaj, 3D modelleme ve animasyon gibi pek çok alanda 11 binden fazla eğitim videosu ve 600’den fazla ders içeriği, konuları sıfırdan öğrenme imkânı veriyor. McAfee Total ProtectionCihaz Koruma 3 Lisans Hakkı ile müşteriler, cihazlarını virüs ve zararlı yazılımlardan korurken akıllı telefon, bilgisayar ve tabletlerindeki belge ve fotoğraflarını da Dijital Depo 500 GB servisi ile güvenle saklayabiliyor.
# eğitim

10 Tem 2021 - 14:53 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.269.774 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Vergi Dairesi Başkanı Eşgin MÜSİAD’ın konuğu oldu mask
Vergi Dairesi Başkanı Eşgin MÜSİAD’ın konuğu oldu
TT’den evdeki girişimciye destek mask
TT’den evdeki girişimciye destek
Bakan Elvan G20 için Yellen ile görüştü mask
Bakan Elvan G20 için Yellen ile görüştü
Hyundai Assan’daUSTAM Projesi konuşuldu mask
Hyundai Assan’daUSTAM Projesi konuşuldu
Goodyear’a Altın İhracat ödülü mask
Goodyear’a Altın İhracat ödülü
Bambi Yatak İSO ikinci 500 listesinde mask
Bambi Yatak İSO ikinci 500 listesinde
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL