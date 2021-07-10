TT’den evdeki girişimciye destek

Türk Telekom, yeteneklerini kazanca dönüştürmek ve işini dijital platformlara taşımak isteyenlere ‘Evdeki Girişimci’ adlı kampanyasıyla destek oluyor. Evde internet müşterileri, Wix Web Sitesi Paketi, Türk Telekom Akademi Kariyer Plus, Dijital Depo 500 GB ve McAfee Total Protection Cihaz Koruma 3 Lisans servislerinden yararlanabiliyor. Evdeki Girişimci kampanyasında müşteriler 94.90 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan limitsiz fiber interneti kullanabiliyor, Wix Web Sitesi Paketi ile kendi gelişmiş özelliklerini barındıran site oluşturabiliyor.

11 BİNDEN FAZLA EĞİTİM VİDEOSU

Türk Telekom Akademi Kariyer Plus’ın geliştirdiği bilişim teknolojileri, web tasarımı, video montaj, 3D modelleme ve animasyon gibi pek çok alanda 11 binden fazla eğitim videosu ve 600’den fazla ders içeriği, konuları sıfırdan öğrenme imkânı veriyor. McAfee Total ProtectionCihaz Koruma 3 Lisans Hakkı ile müşteriler, cihazlarını virüs ve zararlı yazılımlardan korurken akıllı telefon, bilgisayar ve tabletlerindeki belge ve fotoğraflarını da Dijital Depo 500 GB servisi ile güvenle saklayabiliyor.