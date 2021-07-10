10 Tem 2021 - 14:54- Siyaset G: 10 Tem 2021 - 14:55

Tamyüksel: Kapanan PTT şubeleri ivedilikle tekrar açılmalı

İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel ve ilçe teşkilatı “Millet bizi çağırıyor” sloganı çerçevesinde mahalle ziyaretlerine devam ediyor
Tamyüksel: Kapanan PTT şubeleri ivedilikle tekrar açılmalı mask

Geçtiğimiz günlerde mahallelerin kanaat önderlerini ziyaret eden Tamyüksel ve ekibi bu sefer de Derbent, Balaban, Şirinsulhiye ve Nusretiye mahallelerinde muhtarları dinledi. Tamyüksel’e Belediye Meclis Üyeleri Kubilay Işık, Gençlik Kolları Başkanları Mustafa Sarı, Kadın kolları üyeleri ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

“GEREKLİ GİRİŞİMLER YAPILMALI”

Ziyaret programı sonrasında açıklamalarda bulunan Tamyüksel, “Bölgenin en önemli sorunlarından biri PTT Şubesinin kapanmış olması. PTT'nin aldığı karar ile özel sektör eli ile acenteleşme hamlesi yapması sonrası, hepimizin malumu olarak şubeler kapatıldı. Fakat aynı şekilde PTT'nin birçok yetkiyi o acentelere tanımlamamış olması, gelirlerini önemli ölçüde kısıtlamış olması dolayısı ile bu acentelerde kısa sürede kapanmak zorunda kaldılar. Hal böyle olunca bugün birçok mahallemizde PTT artık yok ve vatandaşımız bu durumdan dolayı son derece mağdur durumda. Kenti yönetenlerin bu konuda acil bir çözüm bulması, gereken girişimleri yapmaları gerekmektedir” dedi.
# Kadın

10 Tem 2021 - 14:54 - Siyaset

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