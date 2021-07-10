Kartepe’den kan bağışına teşvik

Belediye Hizmet Binası’nda gerçekleşen kan bağışına belediye personelinin yanı sıra vatandaşlarda büyük ilgi gösterdi. Kartepe Belediyesi ile Türk Kızılayı arasında 4’ncü defa düzenlenen kan bağışında belediye personeli çoğunluğu tekrar bağışçı oldular. Covid-19 pandemi sürecinde aşılamanın her geçen gün artmasıyla başlayan yeni kontrollü normalleşme sürecine kan bağış kampanyasına start verildi.
KOCAMAN’A TEŞEKKÜR ETTİLER
Kan ve kök hücre bağış kampanyasına, belediye çalışanları, meclis üyeleri, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Pandemi dolayısıyla tükenme noktasına gelen kan stoklarının dolması hedeflenirken Kocaeli Kızılay Kan Merkez Müdürlüğü katkılarından dolayı başta Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’a tüm belediye personeline ve Kartepelilere duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.