10 Tem 2021 - 14:55- Gündem G: 10 Tem 2021 - 14:57

Kartepe’den kan bağışına teşvik

Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü’nün işbirliği ile “Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun” sloganıyla düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyası geniş katılımla gerçekleştirildi
Kartepe’den kan bağışına teşvik mask
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Belediye Hizmet Binası’nda gerçekleşen kan bağışına belediye personelinin yanı sıra vatandaşlarda büyük ilgi gösterdi. Kartepe Belediyesi ile Türk Kızılayı arasında 4’ncü defa düzenlenen kan bağışında belediye personeli çoğunluğu tekrar bağışçı oldular. Covid-19 pandemi sürecinde aşılamanın her geçen gün artmasıyla başlayan yeni kontrollü normalleşme sürecine kan bağış kampanyasına start verildi.

KOCAMAN’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Kan ve kök hücre bağış kampanyasına, belediye çalışanları, meclis üyeleri, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Pandemi dolayısıyla tükenme noktasına gelen kan stoklarının dolması hedeflenirken Kocaeli Kızılay Kan Merkez Müdürlüğü katkılarından dolayı başta Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’a tüm belediye personeline ve Kartepelilere duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.
# covid-19

10 Tem 2021 - 14:55 - Gündem

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