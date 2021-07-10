10 Tem 2021 - 14:56- Siyaset G: 10 Tem 2021 - 14:57

YRP’liler federasyon yönetimlerini gezdi

YRP Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç ve yönetimi; Sinop Konfederasyonu ve Gebze Nakliyeciler ve Lojistikçiler Derneği, Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu ve Kocaeli Giresunlular Federasyonu’nu ziyaret ettiler
YRP’liler federasyon yönetimlerini gezdi mask
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Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri Gebze’de sivil tolum kuruluşlarını ziyaret etti. Ziyarette YRP Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın selamlarını ileten Engin Kılıç, partilerinin ekonomik politikaları ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. İlk ziyaret Sinop Konfederasyonu ve Gebze Nakliyeciler ve Lojistikçiler Dernek Başkanı Bahattin Demircan’a yapıldı. Demircan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirdi. Demircan’a Milli Kaynak Paketleri 1 kitabı hediye edildi.

GÜMÜŞHANE VE GİRESUNLULARA GİTTİLER

Ardından Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Olgun ziyaret edildi. Ziyarette ‘Davamız’ kitabı hediye edildi. Günü Kocaeli Giresunlular Federasyonu Başkanı Mehmet Elmas’a taziye ziyareti yaparak tamamlayan Engin Kılıç ve yönetimi, “Derneklerle istişare heyeti oluşturacaklarını böylece halkımızın sorunların direk en etkili yerlerden öğreneceğiz çalışmalarımızı ve programlarımızı buna göre organize edeceğiz. Şunu ifade edebiliriz ki artık danışarak istişare ederek ortak yönetim anlayışı için biz varız” dediler.

10 Tem 2021 - 14:56 - Siyaset

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