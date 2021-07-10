Taşköprü Tesisleri’nin temeli bugün atılıyor

İlçeye değer katan projeleri bir bir hayata geçiren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, köylerde başlattığı tarımsal kalkınma hamlesine de özel önem veriyor. İshakçılar merkezliÇavuşlu, Geredeli, Karagöllü, Kaşıkçı, Tahtalı, Terziler ve Toylar’ı kapsayan proje ile birlikte Derince’de tarımsal kalkınmanın en önemli adımı atılıyor. Bu proje ile birlikte hem bölgeyi cazibe merkezi galine getirecek hem de istihdama katkı sunacak olan Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nin temel atma töreni bugün saat 14:30’da gerçekleşecek.

3 TESİS BİR ARADA OLACAK

Tesisin inşa edileceği Çavuşlu Mahallesi, İshakçılar Mevkii (İlçe Jandarma Komutanlığı) karşısındaki alanda yapılacak olan temel atma töreni protokol ve vatandaşları bir araya getirecek. Bölgeye kurulacak olan tesislerin süt pastörizasyon bölümünün 5 ton, yağ işleme bölümünün ise günlük 300 litrelik kapasitesi olacak. Yine bu projeyle birlikte Taşköprü Aspir Yağı önümüzdeki süreçte Derince Belediyesi’nin kendi kendi tesislerinde üretilecek. Ayrıca mısırlarını kurutmak için Adapazarı'na giden çiftçiler de yapılacak olan tesis sayesinde bu yükten kurtulmuş olacaklar.