Özel modanın nabzı Altın İğne’de atacak

Özel işlemeli kıyafetlerden, özel tasarımlı havlulara, el emeği göz nurundan oluşan vazolardan ev koleksiyonlarına kadar birçok ürün portföyüne sahip olan Altın İğne Home Coture bugün düzenlenen törenle kapılarını açtı. Şıklık ve zarafetine önem veren hanımlar için modanın nabzının tutulacağı butik mağaza Fatma Avdan ve Havva Sancar Bozkurt kardeşler ortaklığında hizmet verecek.

PROTOKOLDEN İLGİ

Ömerağa Mahallesi Salim Efendi sokakta bulunan mağazanın açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı İsmail Uslun, SS Derince Esnaf Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Osman Koçyiğit, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ve çok sayıda davetli katıldı özenle hazırlanan iş yerinin sahibi Fatma Avdan tebrikleri kabul ederken katılanlara da teşekkür etti.

“İZMİT’TE TEKİZ”

İş yeri hakkında bilgiler veren İşletme sahibi Fatma Avdan, “Burada her şey özel, her şey el emeği hepsi özel ürünler. Hiçbir hazır ürünümüz bulunmuyor. Tamamen kadınların ve ustaların hazırladığı özel ürünlerimiz var. İzmit'te tekiz. Ürünlerimizin bir çoğunu hikayesi var. Ürünlerimizi yaparken malzemelerimizi çok özenle seçtik. Zamanında ürünlerimizin tanıtımını yaptık. Çok ilgi gördü, ilgiye karşılık mağazamızı da özenle hazırladık” ifadelerini kullandı.

KURDALEYİ BÜYÜKAKIN KESTİ

Orhan Camii İmam Hatibi Kenan Yılmaz’ın duaları eşliğinde açılan iş yerinin kurdelesini Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak ve protokol birlikte açtı. Kurdale kesmeden önce kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu iş yerinin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Ekonomimize şehrimize güç kaymasını temenni ediyoruz. İnşallah hayırlı kazançlar elde eder” ifadelerini kullandı.