10 Tem 2021 - 15:08- Gündem G: 10 Tem 2021 - 15:10

Ukraynalı öğrenciler Atatürk Evi’ne hayran kaldı 

İzmit Belediyesi ve AISEC’in düzenlediği etkinlik kapsamında Ukraynalı öğrenciler, içerisinde barındırdığı çok sayıdaki eser ile dünyanın en zengin Atatürk müzesi olma özelliğini taşıyan İzmit Atatürk Evi’ni ziyaret etti 
Ukraynalı öğrenciler Atatürk Evi’ne hayran kaldı  mask

Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasının korunması ve gelecek nesle aktarılması amacıyla restore edilen Yeşil Konak içerisindeki Atatürk Müzesi, önceki gün AISEC programı ile ilimize gelen Ukraynalı öğrencileri konuk etti. Sergilenen 200 obje ve 200 tablo ile birlikte 400’den fazla eserle dünyanın en zengin Atatürk müzesi olma özelliğini taşıyan Atatürk Evi’nde, beraberlerindeki rehber eşliğinde tarihi bir gezintiye çıkan Ukraynalı öğrenciler unutamayacakları bir günü geride bıraktı. 

TARİHİ BİR YOLCULUĞA AÇILAN KAPI

Kurtuluş Savaşı öncesi ve Kurtuluş Savaşı dönemi ile birlikte Cumhuriyet dönemini, bayramları ve inkılapları tarihi bir bakış açısıyla gözler önüne ücretsiz bir şekilde seren Atatürk Evi’nde, Atatürk’ün kendisine ve silah arkadaşlarına ait eserler yer alıyor. Bunların yanı sıra müzenin kadınlar bölümünde Zübeyde Hanım’a ait 5, Latife Hanım’a ait 21, Sabiha Gökçen’e ait 10, Fikriye Hanım’a ait 23, Makbule Atadan ve Afet İnan’a ait 4 obje bulunuyor.  Tarihi bir yolculuğa çıkmak isteyen vatandaşlar, müzeyi ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilirler.

10 Tem 2021 - 15:08 - Gündem

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