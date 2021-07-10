Hürriyet: Toplumsal bütünlük için hukukun gücü etkin olmalı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Kendisi de hukukçu olan ve gücün hukukunun değil, hukukun gücünün etkili olmasını dileyen başkan Hürriyet mesajında, “Güzel ülkemizin, hukuka ve adalet duygusuna hava gibi, su gibi ihtiyaç duyduğu günleri yaşıyoruz.
HUKUKUN GÜCÜ
Toplumsal bütünlüğümüzün ve demokrasinin temeli olan hukuka özlemimiz büyük. Adaletin tam tesis edilebilmesi ve halkın devlete olan güveninin sağlanması için gücün hukuku değil, hukukun gücünün etkin olmasını diliyorum. Bu vesileyle tüm insanlığın ve değerli hukukçuların 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.