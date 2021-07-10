Hürriyet: Toplumsal bütünlük için hukukun gücü etkin olmalı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Kendisi de hukukçu olan ve gücün hukukunun değil, hukukun gücünün etkili olmasını dileyen başkan Hürriyet mesajında, “Güzel ülkemizin, hukuka ve adalet duygusuna hava gibi, su gibi ihtiyaç duyduğu günleri yaşıyoruz.

HUKUKUN GÜCÜ

Toplumsal bütünlüğümüzün ve demokrasinin temeli olan hukuka özlemimiz büyük. Adaletin tam tesis edilebilmesi ve halkın devlete olan güveninin sağlanması için gücün hukuku değil, hukukun gücünün etkin olmasını diliyorum. Bu vesileyle tüm insanlığın ve değerli hukukçuların 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.