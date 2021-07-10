10 Tem 2021 - 15:10- Gündem G: 10 Tem 2021 - 15:11

Yeni yıkama aracıyla İzmit’te çöp konteynerleri de pırıl pırıl olacak

Vatandaşların sağlığı ve hijyeni adına çalışmalarını titizlikle sürdüren İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, envantere dahil edilen ‘çöp konteyneri yıkama aracı’ ile hizmet yelpazesini genişletmeye devam etti
Yeni yıkama aracıyla İzmit’te çöp konteynerleri de pırıl pırıl olacak mask

Halk sağlığı ve hijyeni adına çalışmalarını titizlikle sürdüren İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in girişimleri sonrası daha kaliteli hizmetin verilmesi adına İzmit’e yeni bir araç daha kazandırdı. Kısa sürede İzmit’in sokaklarında çalışmalarına başlayan yıkama aracı, çöp kamyonları ile birlikte gezerek çöp konteynerlerini yıkayıp dezenfekte ediyor. Konteynerleri daha hijyenik hale getirerek etrafa kötü koku yayılmasını da önleyen araç, haftanın 5 günü İzmit’in farklı mahalle ve sokaklarında çalışmalarını sürdürecek. 

GÜNDE EN AZ 50-60 KONTEYNER

Yıkama aracının özellikleri ve çalışmalar hakkında bilgi veren İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü amirlerinden Mehmet Usta, “Artık çöp konteynerlerimizde temiz olacak. Her gün sırasıyla ortalama 50-60 adet olmak üzere toplamda 8 bin 800 konteyneri yıkayarak tüm mahallelerimizi temizleyeceğiz. Şu an için 1 aracımız görev başında, ilerleyen süreçte bu sayının daha da arttırılması planlanıyor. Yapacağımız plan ve program dahilinde Kuruçeşme’den Akmeşe’ye kadar olan tüm bölgelere ulaşacağız” dedi.
# Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit belediyesi

10 Tem 2021 - 15:10 - Gündem

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