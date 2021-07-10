Büyükakın: “Kavga çıkmasın sorumluluk İzmit Belediyesi'nde”

İzmit Ömerağa Mahallesinde bulunan bir mağazanın açılış törenine katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, açılış sonrası Salim Efendi sokak üzerinde bulunan İzmit El Sanatları Çarşısını ziyaret etti. 21 yıldır hizmet veren ve neredeyse açıldığı günden bu yana çivi bile çakılmayan İzmit El Sanatları Çarşısının içler acısı durumu karşısında çaresiz olan çarşı esnafı alanda düzenleme yapılmasını talep etti. Gerekirse İzmit Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığında bir çalışma yapılmasını isteyen esnaflar çarşının daha şık bir görünüm kazanmasını istedi.

21 YILDA SADECE KÜÇÜK BİR ÇALIŞMA

İzmit Belediyesi yetkisinde bulunan alan için daha önce belediyeye müracaat ettiklerini ifade eden çarşı esnafı Banu Günaydın ve Seval Bal, çarşının hemen yanında bulunan tarihi hamam nedeni ile Anıtlar Genel Kurulundan onay olmadan çarşının yapılamayacağı cevabını aldıklarını ifade ettiler. 21 yıllık çarşı tarihinde sadece 31 Mart yerel seçimlerinden sonra çatıda küçük bir çalışma yapıldığını ifade eden esnaflar, işi alan müteahhitin başarısızlığı nedeni ile durumun daha kötü olduğunu söylediler. Görsel olarak mahallenin de rahatsız olduğunu belirten esnaflar, İzmit’in göbeğinde bulunan bir çarşının bu halde olmasının hoş olmadığını vurguladılar.

“KAVGA ÇIKMASIN”

Büyükşehir Belediye Başkanından ortak bir müzakere ile alanın elden geçirilmesini isteyen esnafları Başkan Büyükakın İzmit Belediyesine yönlendirdi. Alanın İzmit Belediyesi sorumluluğunda olduğunu ifade eden Büyükakı, “Biz şimdi talepler sonrası nereye girmek istediysek problem oldu.Kavga çıkmasın. Sonuçta sorumluluk onlarda. Söyleyin yaparlar herhalde.Yapılabilir bir yer. Konuşun biz de söyleriz bir orta yol bulunur” ifadelerin kullandı