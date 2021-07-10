10 Tem 2021 - 15:29- Gündem G: 10 Tem 2021 - 15:30

Hürriyet, Kocaeli Barosu’nun kongresine katıldı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, üyesi olduğu Kocaeli Barosu’nun 36’ıncı Olağan Genel Kurulu’na katıldı
Hürriyet, Kocaeli Barosu’nun kongresine katıldı mask

Kocaeli Barosu’nun 36’ncı Olağan Genel Kurulu, Kocaeli Ticaret Odası Burhan Kasım Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye, aynı zamanda Kocaeli Barosu üyesi olan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’te katıldı. Kocaeli Ticaret Odası’na günün erken saatlerinde giderek hazirun listesine imza atan Başkan Hürriyet, kongreyi yeniden aday olan mevcut Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir ile birlikte takip etti. 

CANDEMİR TEK ADAY

Mevcut Başkan Bahar Gültekin Candemir’in tek aday olduğu genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başladı. Genel kurula Başkan Bahar Gültekin Candemir’in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve çok sayıda avukatta katıldı. Kongrenin ilk günü konuşmalar ve raporların sunulmasıyla geçilirken, Candemir ve yönetimi ibra edildi.
# Fatma Kaplan Hürriyet, Bahar Gültekin Candemir

10 Tem 2021 - 15:29 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.269.774 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hürriyet, Kocaeli Barosu’nun kongresine katıldı mask
Hürriyet, Kocaeli Barosu’nun kongresine katıldı
Yeni yıkama aracıyla İzmit’te çöp konteynerleri de pırıl pırıl olacak mask
Yeni yıkama aracıyla İzmit’te çöp konteynerleri de pırıl pırıl olacak
Hürriyet: Toplumsal bütünlük için hukukun gücü etkin olmalı mask
Hürriyet: Toplumsal bütünlük için hukukun gücü etkin olmalı
Ukraynalı öğrenciler Atatürk Evi’ne hayran kaldı  mask
Ukraynalı öğrenciler Atatürk Evi’ne hayran kaldı 
Taşköprü Tesisleri’nin temeli bugün atılıyor mask
Taşköprü Tesisleri’nin temeli bugün atılıyor
Kartepe’den kan bağışına teşvik mask
Kartepe’den kan bağışına teşvik
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL