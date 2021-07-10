Hürriyet, Kocaeli Barosu’nun kongresine katıldı

Kocaeli Barosu’nun 36’ncı Olağan Genel Kurulu, Kocaeli Ticaret Odası Burhan Kasım Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye, aynı zamanda Kocaeli Barosu üyesi olan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’te katıldı. Kocaeli Ticaret Odası’na günün erken saatlerinde giderek hazirun listesine imza atan Başkan Hürriyet, kongreyi yeniden aday olan mevcut Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir ile birlikte takip etti.

CANDEMİR TEK ADAY

Mevcut Başkan Bahar Gültekin Candemir’in tek aday olduğu genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başladı. Genel kurula Başkan Bahar Gültekin Candemir’in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve çok sayıda avukatta katıldı. Kongrenin ilk günü konuşmalar ve raporların sunulmasıyla geçilirken, Candemir ve yönetimi ibra edildi.