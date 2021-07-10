KOSAD’da ikinci Yılmaz dönemi

29 yıldır kentimizde faaliyet gösteren Kocaeli Sigorta Acenteleri Derneği(KOSAD) olağan Genel Kurulu toplantısı geçtiğimiz Perşembe günü Kocaeli Ticaret Odası Burhan Kasım Toplantı salonunda yapıldı. Mevcut Başkan Bülent Yılmaz’ın tek aday olduğu kongrede yönetimde değişikliğe gidilmedi.
İKİNCİ YILMAZ DÖNEMİ
Toplam 301 üyesi bulunan derneğin Kongre Divan Başkanlığını Yasin Akyol, kâtip üyelikleri Metin Özkan ile Yusuf Kavalcı yaptı. Çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşen kongre mevcut Başkan Bülent Yılmaz ikinci dönemine seçildi. Yılmaz, genel kurulda yaptığı konuşmada sigortacılığın öneminden bahsederek, yeni yönetim kurulunu Kocaeli’nin tüm ilçelerini kapsayacak şekilde oluşturduklarını, ilçe ilçe birliktelik sağlayarak, sigorta acentelerinin sorunlarını dile getirmek için gerekenin yapılacağını belirterek katılımcılara teşekkür etti.
YÖNETİM
Bülent YILMAZ
Esma BEKTAŞ(İzmit)
A.KadirTİRYAKİ (İzmit)
Tamer AKGÜL(Gölcük)
Cüneyt NALBANT(Gebze)
Sare Biberoğlu YILGIN(İzmit)
Zeynep Ümit TÖREN(Karamürsel)
Yüksel ÖZKAN(Kandıra)
Berat EMEKÇİ(Körfez)
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.