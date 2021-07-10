10 Tem 2021 - 15:30- Gündem G: 10 Tem 2021 - 15:31

KOSAD’da ikinci Yılmaz dönemi

Tek adaylı gerçekleşen Kocaeli Sigorta Acenteleri Derneği olağan genel kurulunda mevcut Başkan Bülent Yılmaz ve yönetimi güven tazeledi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
KOSAD’da ikinci Yılmaz dönemi mask
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29 yıldır kentimizde faaliyet gösteren Kocaeli Sigorta Acenteleri Derneği(KOSAD) olağan Genel Kurulu toplantısı geçtiğimiz Perşembe günü Kocaeli Ticaret Odası Burhan Kasım Toplantı salonunda yapıldı. Mevcut Başkan Bülent Yılmaz’ın tek aday olduğu kongrede yönetimde değişikliğe gidilmedi.

İKİNCİ YILMAZ DÖNEMİ

Toplam 301 üyesi bulunan derneğin Kongre Divan Başkanlığını Yasin Akyol, kâtip üyelikleri Metin Özkan ile Yusuf Kavalcı yaptı. Çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşen kongre mevcut Başkan Bülent Yılmaz ikinci dönemine seçildi. Yılmaz, genel kurulda yaptığı konuşmada sigortacılığın öneminden bahsederek, yeni yönetim kurulunu Kocaeli’nin tüm ilçelerini kapsayacak şekilde oluşturduklarını, ilçe ilçe birliktelik sağlayarak, sigorta acentelerinin sorunlarını dile getirmek için gerekenin yapılacağını belirterek katılımcılara teşekkür etti.

YÖNETİM

Bülent YILMAZ

Esma BEKTAŞ(İzmit)

A.KadirTİRYAKİ (İzmit)

Tamer AKGÜL(Gölcük)

Cüneyt NALBANT(Gebze)

Sare Biberoğlu YILGIN(İzmit)

Zeynep Ümit TÖREN(Karamürsel)

Yüksel ÖZKAN(Kandıra)

Berat EMEKÇİ(Körfez)

10 Tem 2021 - 15:30 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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