Sami Ayyıldız: Memura ikramiye verilmemesi zulümdür

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Kocaeli İl Temsilcisi Bağımsız Sağlık-Sen Şube Başkanı Sami Ayyıldız, memurlara ikramiye verilmesi için Cumhurbaşkanına 7 Temmuz Çarşamba günü 18. kez başvurduklarını ve kamu işçilerine olduğu gibi memurlara da ikramiye verilmesini istediklerini ifade etti.

İKRAMİYELER ÖDENİYOR

Konu ile ilgili geniş bir açıklama yapan Şube Başkanı Sami Ayyıldız, “7 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4226 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere Kurban Bayramı öncesinde 16 Temmuz Cuma günü 13 günlük ücretleri tutarında yılın üçüncü ilave ikramiye ödenecektir. 31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede Cumhurbaşkanlığı Kararı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan işçilere yılın ilk tediyesi 29 Ocak 2021 Cuma günü, ikincisi ise Ramazan Bayramı öncesinde 11 Mayıs Salı günü ödenmişti” ifadelerini kullandı

MEMURA ZULÜMDÜR

Yasal hakları olmasına rağmen memurların bir kuruş ikramiye alamamalarına isyan ettiklerini ifade eden Ayyıldız, “Devlet, çalışanları arasında ayrım yapmamalıdır. Memurlara üvey evlat muamelesi yapılması utanç vericidir, memurlara zulümdür.BASK olarak, Sayın Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde-Başbakanlık dönemindeki başvurularımız hariç-son yazımız dahil 18 kez başvuru yaptık. Talebimize cevap alamadık. Sözde yetkili sendikaların 19 yıllık bu aymazlığının iktidarlar tarafından istismar edilmesi ve ikramiye hakkının gasp edilmesi vicdanları rahatsız etmektedir” dedi.

“YARIM AĞIZ FISILTILAR UTANÇ VERİCİ”

Ayyıldız açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Sözde yetkili sendikaların yarım ağız “Memurlara dini Bayram İkramiyesi Verilsin” şeklinde muhatabı belli olmayan edilgen ifadelerin arkasına sığınmış düşük perdeden yarım ağız fısıltıları utanç vericidir. Memurları Cuma ve bayram günleri cami önlerinde dilenci yerine koyan bu anlayışı şiddetle reddediyoruz. Memurlar yasada yer alan ikramiye hakkını istemektedir.

“DEVLETİN AYRIMCILIK YAPMASININ İZAHİ YOK”

Yasanın memur ve sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde değiştirilmesini, memur ve sözleşmeli personelin kapsama alınmasını talep ettik. Bu haklı talebimizin hayata geçirilmesi, Yasa kapsamında memur ve sözleşmeli personele de ilave tediye ödenmesini bekliyoruz. Unutulmamalıdır ki, Devletin asli ve sürekli görevleri günün her saatinde, ülkenin en ücra köşesine kadar ve gerektiğinde canı pahasına kamu görevlileri tarafından yerine getirilmektedir. Buna rağmen Devletin ayrımcılık yapmasının izahı yoktur”