10 Tem 2021 - 15:56- Gündem G: 10 Tem 2021 - 15:57

MHP İzmit esnafı yalnız bırakmıyor

Saha programları kapsamında esnaf ziyareti gerçekleştirmeye devam eden MHP İzmit İlçe Teşkilatı, İzmit Çarşı esnafını, Alikahya esnafını ziyaret etti
MHP İzmit esnafı yalnız bırakmıyor mask
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Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe Başkanlığı saha çalışmalarına devam ediyor. İl Başkanlığı koordinatörlüğünde yapılan 120x120 saha programları kapsamında MHP İzmit İlçe teşkilatı İzmit Çarşı esnafını, Alikahya esnafını ziyaret ederken Malta Mahallesi’nde de bir takım temaslarda bulundu. MHP’li heyette MHP İzmit Belediye Meclis üyesi İlker Kazan, MHP İzmit Teşkilat Başkanı Metin Ceylan, İlçe başkan yardımcıları Nurdoğan Erkul, Ergün Duran, Agah Dayanır ve Aydın Akgül hazır bulundu.

“SORUNLARI İLK AĞIZDAN DUYUYORUZ”

Yoğun geçen programların ardından kısa bir açıklama yapan MHP’li meclis üyesi İlker Kazan, “Bugün burada şahsıma ve teşkilatıma gösterilen yakın ilgi ve alakadan dolayı çok mutlu oldum. Belediye meclisinde görev alan biri olarak halkımıza İzmit Belediyesi ile ilgili konularda da görüş alışverişinde bulunuyoruz. Vatandaşın sorunlarını ilk ağızdan duyarak meclis gündemine taşıyoruz. Halkımıza neden Cumhur İttifakı? Neden MHP? Neden Devlet Bahçeli? sorularının cevaplarını doyurucu bir şekilde anlatıyoruz. Liderimiz Devlet Bahçeli’nin söylemlerinin halkımızda karşılık bulması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor” ifadelerini kullandı.
# İzmit belediyesi, MHP, Devlet Bahçeli
# MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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10 Tem 2021 - 15:56 - Gündem

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