Büyükakın, Kur'an eğitimi alan kursiyerlerle sohbet ederek, hafız olmaya çalışan kız öğrencilere başarı diledi. Geleceğin teminatı çocuk ve gençlerin en güzel şekilde yetiştirilmesi mücadelesine her yerde devam ettiklerini belirten Büyükakın, eğitimden spora, kültürden dini eğitimlere, bilimsel desteklerden teknolojik alanlara kadar çocukların her daim yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti. Ziyarette, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay da yer aldı.
10 Tem 2021 - 16:03- Gündem Güncelleme: 10 Tem 2021 - 16:04
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Kur'an Kursu ziyareti
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca ilçesindeki Harun Kasap Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.