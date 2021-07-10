Seyahate aracılık eden engelli derneği başkanı Polat: Ben iyilik yapmak için destek oldum

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, AKP’li Belediyelerin görevlendirmesiyle yurtdışına gri pasaport ile gidip dönmeyen yüzlerce kişi olduğunu hatırlatarak, “Bu kez de Kocaeli’de benzer bir durumla karşı karşıyayız” açıklamasında bulunmuştu ve bu konuyu bir soru önergesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu. Açıklamanın ardından Kocaeli Gazetesi olarak olayın izini sürdük. Gezinin organizasyonuna aracılık yapan Tüm Engellileri Birleştirme Derneği Genel Başkanı Celal Polat’a ulaştık. 24 yıl ilimizde Altı Nokta Körler Derneği Başkanlığını yürüttükten sonra 2011 yılında genel merkez tarafından görevden alınan Polat, kendilerinin sadece iyilik yapmak için aracı olduğunu söyleyerek, “Bizim bir suçumuz yok” dedi.

“YURT DIŞINA ÇIKANLAR BOKSÖRDÜ”

Bu seyahate aracılık eden Tüm Engellileri Birleştirme Derneği Genel Başkanı Celal Polat, “Efe Spor Kulübü’nün bizim derneğimizle bir bağlantısı yok. Bizim derneğimizin genel merkezi İstanbul’da ve ikimiz aynı ofisi paylaşıyorduk. Bir 6 ay kadar aynı ofisi paylaştık. Pandemi nedeniyle bu sporcuları yurt dışına (Hollanda) bir değişiklik olsun diye göndermek istiyorlardı. Böyle bir konu vardı, ben de iyi niyetle ‘Ya bir sürü dostlarımız var bir görüşelim’ dedim. Sonuçta yurt dışına çıkan 36 kişinin tümü boksör” dedi.

“MÜFETTİŞE İFADE VERDİK”

Polat, “Fikret Dikmen, Efe Spor Kulübü’nün başkanlığını yapıyordu. Aslında burada sadece iyi niyet var, başka bir şey yok. Sadece karalama yapılıyor şu an... Biz hepimiz bu konuyla ilgili olarak Ankara’dan gelen müfettişlere ifademizi verdik. Adnan Turan gerçekten çok iyi bir adam. Ben de Kandıra Eski Belediye Başkanı Turan Sarı’dan rica ederek Adnan Turan’a ulaşmıştım. Turan Sarı olmasa zaten ben Adnan Turan’ı da pek tanımazdım” ifadelerini kullandı.

“3 PASAPORTUN EKSİK OLDUĞUNU ÖĞRENDİM”

Efe Spor Kulübü’nün Türkiye genelinde sporcuları olduğunu belirten Polat, “Ayrıca yurt dışına gidenlerin pasaportları da teslim edildi belediyeye. Gidenlerin hepsi döndü mü bilmiyorum ama 3 tane eksik vardı. Ben 35 yıldır dernekçilik yapıyorum, 24 yıl Altı Nokta Körler Derneği’nin Başkanlığını yaptım. 10 yıldır da İstanbul’da derneğimizi çalıştırıyoruz. Olan bitenin de derneğimizle bir alakası yok” şeklinde konuştu.

“BAĞIŞ FİLAN ALMADIM”

Gidenlerin tümünün sporcu olduğunu vurgulayan Polat, “Zaten belgeleri olmasa vali bey de onaylamazdı, bakanlık da. Biz bu iyilik karşılığında bir bağış almadık, belediye de böyle bir bağış almadı. Zaten kimsenin de ihtiyacı yok. Kulüp başkanının da hocaların da ifadeleri alındı. Bu olaylardan sonra ben devreden çıktım. Sadece o gün Kulüp Başkanı Fikret Dikmen ile birlikte Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’a gittik” dedi.

TURAN SARI’DAN AÇIKLAMA

Kandıra Belediyesi Eski Başkanı Turan Sarı ise, “Celal Polat arada yanıma uğrayan biriydi. Bir dönem Belediye İşhanı’nda komşuyduk. Oradan kendisini tanırım. Bana bir gün bir grup sporcunun yurt dışına çıkması için yardımcı olup olamayacağımı sordu. Ben de kendisini Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’a yönlendirdim. Sanırım yurt dışına çıkanların bir kısmı geriye dönmemiş. Bu konuda bilinçli işlenen bir kabahat yok. Kandıra Belediye Başkanımız Adnan Turan’ı da yakından tanırım, tertemiz bir kardeşimizdir” dedi.