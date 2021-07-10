Volkan Karayel seçilmiş başkan oldu

Ocak ayında Türkiye Değişim Partisi İl Başkanlığı’na atanan Volkan Karayel, kısa sürede örgütlenme çalışmalarını tamamlamıştı. İlçe örgütlerini oluşturan ve ilk kongrelerini gerçekleştiren Karayel, perşembe günü yapılan il kongresinde yeniden başkan seçildi. İl binasında gerçekleştirilen kongreye Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Ağaryılmaz, TDP İzmit İlçe Haşmet Uçar, Çayırova İlçe Başkanı Oktay Ulusoy, Gölcük İlçe Başkanı Ayşe Sağlam Duman, Karamürsel İlçe Başkanı Erdal Özer ve partililer katıldı. Karayel, partinin delegeleri tarafından yeniden başkan seçildi.

SEÇİLMİŞ YENİ YÖNETİM

Volkan KARAYEL

Müzeyyen SAYGILI

Hayrettin DUMAN

Olcay DANACI

İsmail KORKMAZ

Erdal ÇAKAN

Z. Şenol YAVUZ

Şerafettin ARSLAN

Mehmet BİLİCİ

Sinan DAĞDEVİREN

Saadet ORHAN

Erenay AĞARYILMAZ

Sinan TOPÇU

Enver BAYRAKLI

Nahit YAVUZ

Yılmaz KOÇYİĞİT