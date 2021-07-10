Volkan Karayel seçilmiş başkan oldu

Ocak ayında Türkiye Değişim Partisi İl Başkanlığı’na atanan Volkan Karayel, kısa sürede örgütlenme çalışmalarını tamamlamıştı. İlçe örgütlerini oluşturan ve ilk kongrelerini gerçekleştiren Karayel, perşembe günü yapılan il kongresinde yeniden başkan seçildi. İl binasında gerçekleştirilen kongreye Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Ağaryılmaz, TDP İzmit İlçe Haşmet Uçar, Çayırova İlçe Başkanı Oktay Ulusoy, Gölcük İlçe Başkanı Ayşe Sağlam Duman, Karamürsel İlçe Başkanı Erdal Özer ve partililer katıldı. Karayel, partinin delegeleri tarafından yeniden başkan seçildi.
SEÇİLMİŞ YENİ YÖNETİM
Volkan KARAYEL
Müzeyyen SAYGILI
Hayrettin DUMAN
Olcay DANACI
İsmail KORKMAZ
Erdal ÇAKAN
Z. Şenol YAVUZ
Şerafettin ARSLAN
Mehmet BİLİCİ
Sinan DAĞDEVİREN
Saadet ORHAN
Erenay AĞARYILMAZ
Sinan TOPÇU
Enver BAYRAKLI
Nahit YAVUZ
Yılmaz KOÇYİĞİT
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.