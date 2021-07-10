10 Tem 2021 - 16:55- Siyaset G: 10 Tem 2021 - 16:57

CHP Kocaeli bu kez Balkan Türkleri için sahada

CHP Kocaeli bu kez genel merkez tarafından başlatılan Balkan Masası çalışmaları için sahaya inerek ilk etap 4 dernek yönetimi ile bir araya geldi
CHP Kocaeli bu kez Balkan Türkleri için sahada mask
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CHP Kocaeli İl Örgütü, genel merkez tarafından Balkanlar’da yaşayan ve Balkanlar’dan anavatana dönen Türklerin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla kurduğu Balkan Masası çalışmaları için sahaya indi. CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, il yönetim kurulu üyeleri, CHP Kocaeli Balkan Masası temsilcileri Selim Yıldız, Recep Mutlu, Erdem Arcan ve Bulgaristan Türkleri Kocaeli Temsilcisi Alptekin Cevherli çalışmaların ilk etabında 4 derneği ziyaret ederek taleplerini dinledi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

CHP Kocaeli Balkan Masası heyeti sırasıyla Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayten Kuşkonmaz ve yönetimi, Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür Dayanışma Derneği Recep Altıntip ve yönetimi, Kocaeli Rumeli Türkleri Balkan Kadınları Derneği Başkanı Ayşe Alparslan ve yönetimi, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi Başkanı Yüksel Öztürk ve yönetimi ile bir araya geldi. CHP Balkan Masası’nın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren heyet, dernek yönetimlerinin çalışmaları ve destek bekledikleri konular hakkında bilgi aldı.
# chp

10 Tem 2021 - 16:55 - Siyaset

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