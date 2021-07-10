CHP Kocaeli bu kez Balkan Türkleri için sahada

CHP Kocaeli İl Örgütü, genel merkez tarafından Balkanlar’da yaşayan ve Balkanlar’dan anavatana dönen Türklerin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla kurduğu Balkan Masası çalışmaları için sahaya indi. CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, il yönetim kurulu üyeleri, CHP Kocaeli Balkan Masası temsilcileri Selim Yıldız, Recep Mutlu, Erdem Arcan ve Bulgaristan Türkleri Kocaeli Temsilcisi Alptekin Cevherli çalışmaların ilk etabında 4 derneği ziyaret ederek taleplerini dinledi.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK
CHP Kocaeli Balkan Masası heyeti sırasıyla Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayten Kuşkonmaz ve yönetimi, Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür Dayanışma Derneği Recep Altıntip ve yönetimi, Kocaeli Rumeli Türkleri Balkan Kadınları Derneği Başkanı Ayşe Alparslan ve yönetimi, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi Başkanı Yüksel Öztürk ve yönetimi ile bir araya geldi. CHP Balkan Masası’nın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren heyet, dernek yönetimlerinin çalışmaları ve destek bekledikleri konular hakkında bilgi aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.