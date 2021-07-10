10 Tem 2021 - 16:57- Gündem G: 10 Tem 2021 - 17:26

İzmit Belediyesi, halkı bisiklet turuna davet etti

İzmit Belediyesi yarın bisiklet turu düzenliyor. Sağlık için halkla birlikte pedal çevirecek olan belediye yetkilileri, vatandaşları keyifli pazar günü etkinliğine davet etti
İzmit Belediyesi, halkı bisiklet turuna davet etti mask

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, halkın spora teşvik edilmesi, çocuklara bisiklet sporunun sevdirilmesi ve sağlıklı bir İzmit için bisiklet turu düzenliyor. Yarın (11 Temmuz Pazar) sabah saat 09.00’da Yahya Kaptan Bisiklet Eğitim Pisti’nden startı verilecek olan bisikletle şehir turunda ilk hedef; şehir merkezindeki belediye binası olacak. Kalabalık bir grupla pedal çevirecek olan İzmit Belediyesi yetkilileri ardından rotayı Belsa Plaza’dan yeniden Yahya Kaptan’a çevirecek. 

TUR GÜLÜMSE KAFE’DE BİTECEK

Yaklaşık bir saat sürmesi planlanan etkinlik Yahya Kaptan Gülümse Kafe’de sona erecek. Bisiklet turunun ardından katılımcılara Gülümse Kafe’de çay-simit ikram edilecek. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, keyifli ve sağlıklı bir hafta sonu etkinliği için tüm İzmitlileri ve bisiklet severleri Yahya Kaptan’dan başlayacak bisiklet turuna katılmaya, güne zinde başlamaya davet etti.
# İzmit belediyesi, eğitim

10 Tem 2021 - 16:57 - Gündem

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