İzmit Belediyesi, halkı bisiklet turuna davet etti

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, halkın spora teşvik edilmesi, çocuklara bisiklet sporunun sevdirilmesi ve sağlıklı bir İzmit için bisiklet turu düzenliyor. Yarın (11 Temmuz Pazar) sabah saat 09.00’da Yahya Kaptan Bisiklet Eğitim Pisti’nden startı verilecek olan bisikletle şehir turunda ilk hedef; şehir merkezindeki belediye binası olacak. Kalabalık bir grupla pedal çevirecek olan İzmit Belediyesi yetkilileri ardından rotayı Belsa Plaza’dan yeniden Yahya Kaptan’a çevirecek.
TUR GÜLÜMSE KAFE’DE BİTECEK
Yaklaşık bir saat sürmesi planlanan etkinlik Yahya Kaptan Gülümse Kafe’de sona erecek. Bisiklet turunun ardından katılımcılara Gülümse Kafe’de çay-simit ikram edilecek. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, keyifli ve sağlıklı bir hafta sonu etkinliği için tüm İzmitlileri ve bisiklet severleri Yahya Kaptan’dan başlayacak bisiklet turuna katılmaya, güne zinde başlamaya davet etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.