Kandıra'da boğulma tehlikesi geçirdi! Hastaneye kaldırıldı...

Kumcağız Plajı'nda denize giren Mahmut K. (30), kıyıdan uzaklaştıktan bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, şahsı sudan çıkardı. Kıyıda bekleyen ilk yardım görevlilerinin suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürdüğü Mahmut K. Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ketenalan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.