Kandıra'da boğulma tehlikesi geçirdi! Hastaneye kaldırıldı...

Kumcağız Plajı'nda denize giren Mahmut K. (30), kıyıdan uzaklaştıktan bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, şahsı sudan çıkardı. Kıyıda bekleyen ilk yardım görevlilerinin suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürdüğü Mahmut K. Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ketenalan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.