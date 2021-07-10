10 Tem 2021 - 17:25- Asayiş G: 10 Tem 2021 - 17:29

Kandıra'da boğulma tehlikesi geçirdi! Hastaneye kaldırıldı...

Kandıra'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Kandıra'da boğulma tehlikesi geçirdi! Hastaneye kaldırıldı... mask

Kumcağız Plajı'nda denize giren Mahmut K. (30), kıyıdan uzaklaştıktan bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, şahsı sudan çıkardı. Kıyıda bekleyen ilk yardım görevlilerinin suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürdüğü Mahmut K. Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ketenalan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
# sağlık, yardım

10 Tem 2021 - 17:25 - Asayiş

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