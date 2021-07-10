Tır sulama kanalına çarptı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kaza, İzmit Şahinler köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati K. idaresindeki 34 DL 6673 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında bulunan, yaklaşık bir metre yükseklikteki beton sulama kanalına çarptı. Su kanalını deviren tır, boş araziye uçtu. Kazada tır içerisinde sıkışan tır sürücüsü Netaci K., yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile kurtarılan sürücü, sedye ile ambulansa taşındı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Necati K., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.