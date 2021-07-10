10 Tem 2021 - 21:54- Gündem G: 10 Tem 2021 - 21:58

Bakan Koca’dan vatandaşlara çağrı

Günlük vaka sayısında düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün mavi kategoriye eklenen ilimiz olmadı. Tüm illerimizde aşılanma oranını artırmadan toplumsal bağışıklık elde edemeyiz. Biran evvel aşınızı olun" dedi.
Bakan Koca’dan vatandaşlara çağrı mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 10 Temmuz verilerine göre, 224 bin 184 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI DÜŞTÜ

Son 24 saatte, 5 bin 530 yeni vaka tespit edilirken 37 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 5 bin 217 kişi de sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Yeni tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün mavi kategoriye eklenen ilimiz olmadı. Tüm illerimizde aşılanma oranını artırmadan toplumsal bağışıklık elde edemeyiz. Biran evvel aşınızı olun” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 60.56, ikinci doz ortalaması yüzde 27.34, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 57 milyon 407 bin 28 oldu.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli,Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir, Bilecik.

En düşük aşılama oranına sahip iller;  Ağrı, Bingöl, Şırnak, Batman, Muş, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Bitlis.

# sağlık, covid-19, fahrettin koca

10 Tem 2021 - 21:54 - Gündem

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