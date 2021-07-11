Kandıra, yaz coşkusunu Emre Altuğ ile yaşadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Kocaeli’de Yaz Neşesi Sen de Gel” etkinliklerinin ikinci durağı Kandıra Cebeci Sahili’nde gerçekleştirildi. Kandıra Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen etkinliklerdeki eğlence atmosferi, akşam saatlerinde gerçekleşen Emre Altuğ konseri ile zirveye ulaştı. Pop müziğinin önde gelen isimlerinden Emre Altuğ, Cebeci Sahili’ndeki vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

CEBECİLİLER DOYASIYA EĞLENDİ

Cebeci Sahili’ndeki eğlence bilim merkezi bilim şov, yerel sanatçı performansı ve diğer etkinlikler ile gündüz saatlerinde başladı. Çocuk, genç ve yetişkinlerin doyasıya eğlendiği etkinlikler sonrasında sahneyi ünlü sanatçı Emre Altuğ aldı. Birçok sevilen parçasını seslendiren ünlü sanatçıya Kocaeli’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar eşlik etti.

KANDIRA BEZİ VE YOĞURDU HEDİYE EDİLDİ

Coşkulu geçen konsere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan da katıldı. Seyircilere bu akşamki gibi her zaman mutlu olmalarını dileyen Başkan Vekili Çakmak, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın selamlarını iletti. Başkan Turan ise konsere katılan misafirlere ve hemşerilerine teşekkür etti. Çakmak ve Turan, ünlü sanatçı Altuğ’a yöresel ürün olan Kandıra Bezi ve yoğurdunu hediye etti.