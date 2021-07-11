Bal takımlarından Başkan Büyükakın’a destek teşekkürü

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, futbolda Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden takımların başkan ve yöneticilerini makamında konuk etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım’ın da yer aldığı birliktelikte, konuklarına gelecek sezon için başarılar dileyen Başkan Büyükakın’a, konuk yöneticiler bu sezon başta olmak üzere verilen tüm destekler için teşekkür etti. Futbola sadece başarı odaklı bakmadığını, özellikle altyapıda Kocaeli’nin çok önemli bir aşama kaydetmesi gereğini vurgu yapılan görüşmede, geleceğin yıldız sporcularını yetiştirmelerini isteyen Başkan Büyükakın, “Sağlam bir altyapı bizim için en büyük başarıdır. Sizlerin arasından çıkacak başarı sporcular kentimize ve ülkemize değer katacaktır” dedi.

“YENİLEME ÇALIŞMALARIMIZI DA ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ”

Gerek amatör gerek profesyonel takımların futbol dışında branşlara da eğilmesinin önemine vurgu yapan Başkan Büyükakın, “Spor denilince akla sadece futbol gelmemelidir. Farklı branşlarda faaliyetler yapılması sporun tabana yayılmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere ve amatör sporlara destek olmayı sürdüreceğiz. Bununla birlikte tesisleşmenin önemine inanıyor, adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Kentimizin her noktasında futbol sahalarına yenilerini katarken, yenileme çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. Yakın bir zamanda Gebze’deki Alaattin Kurt ve yeni Gebze sahamızda çocuklarımızla birlikte gençlerimize hizmet verecek” ifadelerini sarf etti.

“SPOR KULÜPLERİMİZLE BİRLİKTE GENÇLİĞİMİZE HİZMET EDİYORUZ”

“Bugün geldiğimiz noktada tesisleşme konusunda özellikle Vinsan bölgesinin yeni planlanması için çalışma yapıyoruz” diyerek konuklarıyla yakından ilgilenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “ İzmit Körfezi’nde bölgesel, ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenlenmesi için de adımlar atıyoruz. Tesisleşmede yüzme havuzlarından spor salonlarına, futbol sahalarından birçok alandaki tesisleri gençliğimiz için yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Derince ilçemizde de eski Kocaelispor tesislerin yerine de Sporcu Eğitim Merkezi haline getirmek için de çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda varız ve spor kulüplerimizle birlikte gençliğimize hizmet ediyoruz” ifadelerini sarf etti. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.