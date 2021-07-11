Kimler gidecek?

Sezon öncesi kampını Erzurum’da sürdüren Kocaelispor’da teknik kadro 19 Temmuz’da sona erecek olan ilk etap sürecinin sona ermesini bekliyor. Dünü çift antrenmanla geçen yeşil siyahlı kurmaylar 15 Temmuz’daki Antalyaspor ve 18 Temmuz’daki Çaykur Rizespor ile oynanacak maçların ardından kadroda revizyona gidecek. Bu isimlerin kim ya da olacağı ise şimdiden merak edilmeye başlandı. Gözler Teknik Direktör Turgay Karslı’nın raporunda olacak. 30 futbolcunun yer aldığı yeşil siyahlılarda sezon kadrosunun en fazla 24-25 kişiden oluşması bekleniyor.