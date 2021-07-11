11 Tem 2021 - 09:45- Asayiş G: 11 Tem 2021 - 09:51

Hızını alamayıp karşı şeride uçtu: 1 yaralı

Gebze'de ıslak zemin sebebiyle hızını alamayarak refüjün üzerinden karşı şeride geçen otomobil, motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hastanelik oldu.
Hızını alamayıp karşı şeride uçtu: 1 yaralı mask

Kaza, Gebze Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Yakup Ü. idaresindeki 34 DG 2730 plakalı otomobil, ıslak zemin sebebiyle hızını alamayarak refüje çarptı. Daha sonra duramayarak karşı şeride geçen otomobil, ters istikamette seyreden Osman Denizcan G. yönetimindeki 34 AGS 99 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

# sağlık, kaza

11 Tem 2021 - 09:45 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

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