11 Tem 2021 - 09:49- Asayiş G: 11 Tem 2021 - 09:51

Motosikletin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Gebze’de yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı 65 yaşındaki adam yaralandı. Mahalle sakinleri ise aynı bölgede sürekli kaza olmasından yakındı.
Motosikletin çarptığı yaşlı adam yaralandı mask

Kaza, Gebze Gaziler Mahallesi 1745/1 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan Berat A. (17) idaresindeki 35 VTM 36 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen Hüseyin Ç. (65) isimli vatandaşa çarptı. Savrularak düşen Hüseyin Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hüseyin Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, motosiklet sürücüsü genç ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

"ÖNLEM ALINMASINI İSTİYORUZ"

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise sokakta sürekli kazaların meydana geldiğini belirterek, yetkililerden çözüm istedi. Arif Çelik, "Ana caddede set yok. Set olmadığı için araçlar virajdan hızlı geçiyorlar. Dün kaza oldu, bugün yine kaza oldu. Burada sürekli kaza oluyor. Set yapılmasını istiyoruz. 15-20 yıldır burada oturuyoruz. Buradaki 3. kaza bu. Bir tanesinde direği yıktılar, dün yine yayaya çarptılar, bugün de yine motosiklet yayaya çarptı. Çocuklar da var. Herkes burada karşıdan karşıya geçiyor, araçlar süratli geçiyor. Hafriyat kamyonları geçiyor, servisler geçiyor. Buraya bir önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

# Gaziler Mahallesi, sağlık, kaza, eğitim, Sokak

11 Tem 2021 - 09:49 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

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