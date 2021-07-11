Gebze Hacıhalil'de 4+1 186 m² dubleks daire icradan satılık

Kocaeli İl, Gebze İlçe, 873 Ada, 2 Parsel, HACIHALİL Mahalle/Köy, KOZLUPINAR Mevkii, A Blok / 4. Normal Kat / 12 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı Çatı Piyesli Mesken nitelikli taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre : Satışa konu taşınmaz Kocaeli ili Gebze ilçesi, Hacıhalil (Tatlıkuyu) mahallesi 873 ada 2 nolu parsel 12 nolu bağımsız bölüm, Körfez Caddesi,dış kapı No: 23A, 4. Kat 12 nolu Çatı Piyesli mesken olup,zemin katında,hol,bir oda,salon,mutfak,tuvalet banyo birlikte,balkon olduğu,üst kat çatı arasında hol,holde mini mutfak tezgahı olduğu,3 oda, odanın birinde ebeveyn banyosu,ayrı ayrı tuvalet banyo ve teras bulunduğu terasın bir kısmının kapatıldığı,ıslak zeminler granit,kapılar ahşap doğramadan yapıldığı,boyası ve badanası temiz olduğu,binanın asansörlü olduğu,doğalgazlı olduğu tespit edilmiştir.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN...