Kocaeli İl, Gebze İlçe, 487 Ada, 2 Parsel, MUSTAFAPAŞA Mahalle/Köyde kayıtlı, 82/8920 arsa paylı, tam hisseli, 25 nolu bağımsız bölümdür. Bilirkişi raporuna göre taşınmaz Gebze Mustafapaşa Mah. Mutlukent Konutları mevkiinde Dicle Caddesine cepheli, üzerinde iki blok apartmandan meydana gelen sitede B309 Blok isimli binanın 6. katında, merdiven çıkışının solunda 25 nolu dairedir.
11 Tem 2021 - 09:56- Gündem Güncelleme: 11 Tem 2021 - 09:58
Gebze Mustafapaşa'da 1+1 63 m² daire icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gebze Mustafapaşa'da 1+1 63 m² daire icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.