11 Tem 2021 - 09:56- Gündem G: 11 Tem 2021 - 09:58

Gebze Mustafapaşa'da 1+1 63 m² daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gebze Mustafapaşa'da 1+1 63 m² daire icradan satılık
Gebze Mustafapaşa'da 1+1 63 m² daire icradan satılık mask

 Kocaeli İl, Gebze İlçe, 487 Ada, 2 Parsel, MUSTAFAPAŞA Mahalle/Köyde kayıtlı, 82/8920 arsa paylı, tam hisseli, 25 nolu bağımsız bölümdür. Bilirkişi raporuna göre taşınmaz Gebze Mustafapaşa Mah. Mutlukent Konutları mevkiinde Dicle Caddesine cepheli, üzerinde iki blok apartmandan meydana gelen sitede B309 Blok isimli binanın 6. katında, merdiven çıkışının solunda 25 nolu dairedir.

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11 Tem 2021 - 09:56 - Gündem

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