Çayırova Akse'de 189 m² işyeri icradan satılık

Kocaeli İl, Çayırova İlçe, 502 Ada, 9 Parsel, AKSE Mahalle/Köy, A1 Blok/1. Bodrum+Zemin kat/ 11 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı DEPO PİYESLİ ASMA KATLI İŞ YERİ vasıflı taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre: Satışa konu taşınmaz Kocaeli ili Çayırova ilçesi Akse mahallesi Rahmi Dibek caddesine cepheli 182 dış kapı nolu bodrum,zemin,asma ve 5 normal kattan oluşan betonarme binanın caddeden binaya bakıldığında sol köşede kalan 1. bodrum,zemin ve asma kat olan işyeri olduğu tespit edildi.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN...