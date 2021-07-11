Kocaeli İl, Çayırova İlçe, 502 Ada, 9 Parsel, AKSE Mahalle/Köy, A1 Blok/1. Bodrum+Zemin kat/ 11 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı DEPO PİYESLİ ASMA KATLI İŞ YERİ vasıflı taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre: Satışa konu taşınmaz Kocaeli ili Çayırova ilçesi Akse mahallesi Rahmi Dibek caddesine cepheli 182 dış kapı nolu bodrum,zemin,asma ve 5 normal kattan oluşan betonarme binanın caddeden binaya bakıldığında sol köşede kalan 1. bodrum,zemin ve asma kat olan işyeri olduğu tespit edildi.
11 Tem 2021 - 09:57- Gündem Güncelleme: 11 Tem 2021 - 09:59
Çayırova Akse'de 189 m² işyeri icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Çayırova Akse'de 189 m² işyeri icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.