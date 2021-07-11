11 Tem 2021 - 09:57- Gündem G: 11 Tem 2021 - 09:59

Çayırova Akse'de 189 m² işyeri icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Çayırova Akse'de 189 m² işyeri icradan satılık
Çayırova Akse'de 189 m² işyeri icradan satılık mask

 Kocaeli İl, Çayırova İlçe, 502 Ada, 9 Parsel, AKSE Mahalle/Köy, A1 Blok/1. Bodrum+Zemin kat/ 11 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı DEPO PİYESLİ ASMA KATLI İŞ YERİ vasıflı taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre: Satışa konu taşınmaz Kocaeli ili Çayırova ilçesi Akse mahallesi Rahmi Dibek caddesine cepheli 182 dış kapı nolu bodrum,zemin,asma ve 5 normal kattan oluşan betonarme binanın caddeden binaya bakıldığında sol köşede kalan 1. bodrum,zemin ve asma kat olan işyeri olduğu tespit edildi.

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11 Tem 2021 - 09:57 - Gündem

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