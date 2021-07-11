Büyükşehir 2,5 milyon biberiye fidesini toprakla buluşturdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla geçen yıl başlattığı “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi” kapsamında il genelinde toplam 1200 dekar alanda yaklaşık 2,5 milyon biberiye fidesi toprakla buluşturuldu. Turizm, sanayi, eğitim ile tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bir arada yapıldığı nadir kentlerden biri olan Kocaeli'de, Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere yönelik destekleri bu yıl da artarak zirve yapıyor.

KENTTEN KIRSALA GÖÇ TEŞVİK EDİLİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın büyük önem verdiği, Kocaeli’nin en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi ile katma değeri yüksek biberiye, tıbbi nane ve oğul otu yetiştiricilerine destek sağlanıyor. Kırsal kalkınmaya ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılmasına büyük katkı sağlayacak proje ile ayrıca, kentten kırsala göçün teşvik edilmesi de amaçlanıyor.

KADIN İSTİHDAMINDA ARTIŞ SAĞLANDI

2020 yılında Kandıra’da başlayan projeye bu yıl İzmit, Kartepe, Derince ve Karamürsel ilçeleri de dahil oldu. Kocaeli Üniversitesi Arslanbey yerleşkesinde tıbbi nane ve şeker otu (stevia) dikimleri de başladı. Projeyle birlikte kadın istihdamında da artış sağlandı. Kadınlar, fide dikiminde çalışarak aile bütçelerine katkı sağlarken, evlenme çağındaki bazı kızlar kazandıkları paralarla çeyiz ve düğün hazırlığı yapıyor.

EKONOMİK GİRDİ 80 MİLYON TL’YE ULAŞACAK

Geçen yıl, Kandıra ilçesinde 2 milyon biberiye fidesini toprakla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle ilçe ekonomisine 5 yılda 28 milyon doğrudan katkı sağlayacak. Çarpan etkisi ile ekonomik girdi 80 milyon TL’ye ulaşacak. Diğer ilçelerle birlikte şu ana kadar toplam 1200 dekarlık arazide biberiye ağırlıklı olmak üzere, tıbbi nane ve oğul otundan oluşan yaklaşık 2,5 milyon fide dikildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje doğrultusunda, ziraat mühendisleri dikim yapılacak tarlalarda gerekli kontrolleri sağlarken, çiftçilere danışmanlık hizmeti de veriyor. Biberiye fidelerinin dikimleri el ve makine ile gerçekleştiriliyor.

ÇİFTÇİLER DESTEKTEN MEMNUN

Bu kapsamda Derince ilçesinde fidelerin ilk dikimlerine başlandı. Tahtalı Mahallesi’nde 59 dönümlük alanda yaklaşık 120 bin biberiye fidesi toprakla buluşacak. Çiftçilik yapan ve aynı zamanda Derince Çavuşlu Mahallesi Muhtarı olan İsmail Turan, biberiye dikimi için başvurusunun kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“İŞLERİMİZ GÜZEL GİDİYOR”

Belediyeden ziraat mühendislerinin gelerek tarlasında inceleme yaptığını ve toprak analizlerinin biberiye ekimine uygun olduğunun tespit edildiğini anlatan Çavuşlu Mahallesi Muhtarı Turan, “59 dönümlük tarlamızda gereken hazırlıklarımızı yaptık. Bugün de biberiye dikimini başlattık. Havalar da çok şükür yağışlı gidiyor. Biberiye ilaç imalatında kullanılacak. Büyükşehir Belediyemizin biberiye ile ilgili çok büyük bir desteği var. Biz de elimizden geleni yapacağız. Şu anda gayet güzel gidiyor, bugün dikimi bitireceğiz. Büyükşehir Belediye başkanımız Tahir Büyükakın’a desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Elinden gelen bütün destekleri bize veriyor. Biz de bu pandemi döneminde elimizden gelen gayreti göstereceğiz, tarlamızın bakımını yapacağız.” şeklinde konuştu.

BU ÇOK CİDDİ BİR PROJE

Turan, önümüzdeki sene biberiyelerin hasadını Büyükşehir’in yapacağını belirterek, “Biz zaten anlaşmayı alım garantili yapmıştık. Hasat sonrası ürünlerin alımını Büyükşehir Belediyesi yapacak. Biz sadece tarlada bakımını yapacağız. Beş yıllık bir sözleşme imzaladık. Biberiye ekimini ilk kez yapıyoruz Allah kısmet ederse, bir sıkıntı çıkmazsa, destekten uzun süre yararlanmayı düşünüyoruz. Bu çok ciddi bir proje.” ifadelerini kullandı.

İSTİHDAM EDİLEN KADINLARDAN, BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Tarlada biberiye dikimi yapan Hamide Bingöl, eşine destek olmak için çalıştığını belirterek, “Daha önce çiftçilik yaptım. Burada biberiye dikiyoruz. Çok memnunuz. Bize bu imkanı sağladığı için Tahir Büyükakın başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi. Hüsna Ataş da çalıştığı için ve ailesine ek gelir sağladığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Bu işi sağladığı için Başkanımızdan Allah razı olsun. Bir aydan fazladır çalışıyorum. Evimize ekonomik katkı sağlıyorum. İşimizden memnunuz. Tarım üzerine daha önce çalıştım. Bu işi biliyorum.” diye konuştu.

ÇEYİZ VE DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPAN KIZLAR ÇOK MEMNUN

Biberiye fidesi dikiminde çalışanlar diğer kadınlar da bu projede yer alarak ailelerine destek olduklarını, kendilerine bu fırsatın sağlanmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirttiler. Eşlerine destek olduklarını, eve ekmek götürdüklerini aktaran kadın çalışanlar, bazı arkadaşlarının hasta olan ve çalışamayan kocalarına destek olduklarını, bazı genç kızların da burada çalışarak çeyiz ve düğün hazırlıklarına katkı sağladıklarını ifade ettiler.

TÜBİTAK’TA TESİS KURULDU

Büyükşehir Belediyesi’nin alım garantili olan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi kapsamında yetiştirilecek olan biberiye, tıbbi nane ve oğul otu, ilaç, kozmetik ve gıda sanayiinde kullanılacak. Büyükşehir ve TÜBİTAK MAM arasındaki ürün geliştirme çalışmaları devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK arasında imzalanan protokol ile dikilen aromatik bitkilerden yağ elde edilmesi amacıyla Gebze TÜBİTAK MAM’da 1000 metrekare kapalı alanda ekstraksiyon tesisi kuruldu. Türkiye’de en yüksek üretim kapasiteli tesislerden biri olma özelliğine sahip olan ekstraksiyon tesisinde, yüksek teknoloji süper kritik karbondioksit ekstraksiyonu ile hassas saflıkta ürün elde edilecek. Büyükşehir tarafından, Başiskele ilçesi Kullar yolu İzmit Meyve-Sebze Hal Müdürlüğü yanındaki 45 dönümlük alanda kurulması planlanan distilasyon (damıtma) tesisinin ise temeli atıldı.

YAĞ BORSASI

Yağ Borsası’nın Kocaeli’de kurulması için girişimlerde bulunan Büyükşehir, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende TÜBİTAK MAM ile ilaç, kozmetik ve takviye gıda üretimi protokolü imzalanmıştı.