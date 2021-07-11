KOTO, rotayı Filipinler’e çevirdi

Filipinler Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Arvin R. De Leon ve Konsolos Edwin Gil Q. Mendoza, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’u ziyaret etti. KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri; Murat Barış, İbrahim Atalay, Mehmet Akif Şen ve Abdurrahman Çuhadar’ın da yer aldığı ziyarette, iki ülkenin dostluğu ve iş ilişkileri konuşuldu.

‘TİCARET RAKAMLARINI ARTIRMALIYIZ’

Misafirperverlikleri dolayısıyla KOTO’ya teşekkür eden Başkonsolos Arvin R. De Leon, Filipinler Cumhuriyeti İstanbul Konsolosluğu’nun kısa süre önce kurulduğunu ve 11 ilden sorumlu olduklarını ifade ederek ülkesine yatırıma ve işbirliğine davet etti. Filipinler Cumhuriyeti’nin mevcut ithalat rakamları hakkında bilgi veren Başkonsolos De Leon, “Türkiye ile ticaretimizin oldukça az olduğu görülüyor. Özellikle vergi ve teşviklerimiz dikkate alındığında, bu rakamı arttırmak oldukça mümkün” ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN BULUT İLİMİZE DAVET ETTİ

Asya’ya açılan bir kapı niteliğinde olan Filipinler’in öneminin farkında olduklarını ifade eden Başkan Bulut da konuşmasında, “Konsolosluğunuz hem ülkemize, hem ülkenize hayırlı olsun. Bu vesilelerle Filipinlerle ticaretimizi artırmalıyız. Sayın başkonsolosumuz da, Türk iş insanlarının gerek ticaret ve gerekse yatırım yapabilecekleri iş kolları hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Gerek ülkemiz, gerek Odamız üyesi iş insanları bu sektörlerde faaliyet gösterebilecek yeterlilikte” dedi. Başkan Bulut, önümüzdeki aylarda ülkemizde iş programı yapacak olan Filipin heyeti Kocaeli’ye davet ederek, “Şehrimizin iş yapma kabiliyetini yakından tanıtmak isteriz” dedi.