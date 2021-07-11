MHP'li Aydın Ünlü, dede oldu

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü dede oldu. 2019 yılında hayatını İlker Rodoplu ile birleştiren Ünlü’nün kızı Ecem Rodoplu çiftinin Alina adını verdikleri kızları dün Gölcük Medar Hastanesinde dünyaya geldi. İlk torunu kucağına almanın mutluluğunu yaşan Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ancak yaşayanlar anlar dediler, bende yaşadım ve anladım. Allah’ıma Şükürler olsun. Mutluyum. Hoş geldin Alina” notunu paylaştı.