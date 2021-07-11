MHP İl Başkanı Aydın Ünlü dede oldu. 2019 yılında hayatını İlker Rodoplu ile birleştiren Ünlü’nün kızı Ecem Rodoplu çiftinin Alina adını verdikleri kızları dün Gölcük Medar Hastanesinde dünyaya geldi. İlk torunu kucağına almanın mutluluğunu yaşan Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ancak yaşayanlar anlar dediler, bende yaşadım ve anladım. Allah’ıma Şükürler olsun. Mutluyum. Hoş geldin Alina” notunu paylaştı.
11 Tem 2021 - 11:07- Gündem Güncelleme: 11 Tem 2021 - 11:10
MHP'li Aydın Ünlü, dede oldu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Aydın Ünlü, ilk torunu Alina’yı kucağına aldı. Mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşan Ünlü, “Ancak yaşayanlar anlar dediler, bende yaşadım ve anladım. Allah’ıma Şükürler olsun” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.