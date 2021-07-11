Gölcük Batakdere artık düzenli akacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2021 yılı yatırım programı kapsamında il genelinde farklı birçok noktada altyapı yatırımı gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Gölcük ilçesi Hisareyn Batakdere’nin düzenli akışının sağlanması ve çevre için tehdit oluşturmaması için yapılan ıslah çalışmalarında üst kısım imalatları tamamladı.

884 METRE İMALAT YAPILDI

Gölcük ilçesinde 2021 yılı yatırım programı kapsamında gerçekleştirilen Hisareyn Batakdere’de ıslah çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Alt ve üst kısım olarak iki bölgeye ayrılan çalışmalarda üst kısımda 884 metre uzunluğunda dere ıslah çalışmalarının betonarme, menfez ve örme taş duvar imalatları tamamlandı. Çalışmaların tamamlandığı üst bölgede korkuluk imalatları yapılacak.

1380 METRE DERE ISLAHI

Hisareyn Batakdere alt kısımda yapımına başlanacak olan 497 metre dere ıslah çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte toplamda 1380 metre uzunluğunda dere ıslahı gerçekleştirilmiş olacak. Ayrıca yapılan çalışmalar kapsamında derenin atık sulardan arındırılması için de 1550 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı yapılacak.

GÖLCÜK’TE DERE ISLAH ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Gölcük ilçesinde proje kapsamında Yazlık bölgesinde bulunan Karınca Deresi ile Halıdere Ekşi Deresi’nde ıslah çalışmaları yapılacak. Batakdere’de ıslah çalışmalarının tamamlanması ile birlikte başlanacak çalışmalarda, Karınca Deresi’nde 1004 metre, Ekşi Dere’de 185 metre uzunluğunda ıslah çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca Karınca Deresi’nin 1030 metre uzunluğundaki kısmı toprak trapez olarak düzenlenecek.

MAYIS 2022’DE TAMAMLANACAK

Bölgede yapılan çalışmalar 2022 yılının mayıs ayında tamamlanması planlanıyor. Derelerin ıslah çalışmaları ve deplase çalışmaları ile birlikte derelerin düzenli akışları sağlanarak, insan sağlığı için tehdit oluşturmayacak hale getirilecek. Ayrıca, yapılacak kanalizasyon hatları ile dereler kirlilikten arındırılacak.