Avukatlar sandık başında

2 bin 179 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu Kocaeli Barosu 36. Olağan Genel Kurulunun ilk toplantısı geçtiğimiz gün Kocaeli Ticarete Odası Burhan Kasım Meclis Salonunda gerçekleştirilmişti. Mevcut Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir’in başkanlık için tek aday olduğu genel kurulun ikinci gününde avukatlar bugün Kocaeli Adliyesine gelerek sandık başına geçti. Çarşaf liste halinde düzenlenen seçimde sandıklar 17.00’da açılacak. Sabah saat 10.00’da başlayan seçim sonucunda 10 asil ve 10 yedek yönetim kurulu üyesi, 5 asil ve 5 yedek disiplin kurulu üyesi, 3 asil ve 3 yedek denetleme kurulu üyesi ile 3 asil ve 3 yedek Türkiye Barolar Birliği delegesi belirlenecek.

ÇALIŞMALARIMIZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK

‘Öteki Adaylar’ ismiyle bir araya gelen Talip Kavak, Selda İlgöz ve Hüseyin Akbaş, mevcut yönetimde olan avukatlardan Mehmet Gül, Muhsin Emrah Toker, Birol Özyürek, Fatih Üstünay, Kamuran Yıldırım, Mustafa Berk Uluç ile Arzu Türkkal Enç, Erhan Türkan, Nuriye Yılmaz ve Özden Sönmez Dobur yönetime aday başvurusunda bulundu. Oyunu kullanan Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir yaptığı değerlendirmede, “Olağan genel kurulumuzu gerçekleştirebildiğimiz için çok mutluyuz. Kocaeli Barosu genel kurulu Avukatların demokrasi ile buluşma anıdır. Pandemi nedeniyle genel kurullarımız iptal edilmişti. Bu bizim çalışmalarımıza hız verecektir. Yeni seçilecek olan yönetim kurulundaki meslektaşlarıma başarılar diliyorum. Kocaeli Barosu her zaman ülkesine, milletine, hukuk devletine, mesleğine bağlı olmuştur. Seçimden sonra çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” şeklinde konuştu.