Emlakçılar’da sular durulmuyor! “Kırmızı pantolonlu Alpay”

Son haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu’nu hedef alan odanın yönetim kurulu üyesi Adem Kabul bir kez daha Hacıoğlu’na sert eleştirilerde bulundu.Kabul’ün son iddiası ise oda seçimi döneminde Hacıoğlu’nun eski oda başkanı Ahmet Pekin ile ilgili üyeleri yanıltıcı iftiralar attığı oldu.

ADAM GİBİ CEVAP VERMEYE ÇALIŞ

Kabul paylaşımında, “Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu bir açıklamasında Ahmet Pekin ile rakiptik düşman değildik demişsin. Peki doğru cevap vereceğine dair namusun şerefin üzerine yemin et diyeceğim ama her kez biliyor tutmuyorsun zaten verdiğin sözleri. Senin için bu sözün anlamı yok biliyorum. Adam gibi cevap vermeye çalış bari diyeceğim oda sana zor gelecek biliyorum” dedi.

AHMET BAŞKANA İFTİRALAR ATAN SENSİN

Kabül açıklamasının devamında, “Seçim günü üyelere Ahmet başkan ve ekibi odayı borçlandırmışlar, yolsuzluk yapmışlar, kasayı boşaltmışlar, bunlara hesabını soracağız diye iftira atan sensin. Seçim günü o savunduğun genel sekreterle ikiniz organize edip insanların kafasını karıştıracak yalandan evraklar dağıttıran sensin.

KIRMIZI PANTOLONLU ALPAY

Yalanlarla kandırdığın, Ahmet Pekin hakkında olumsuz algı oluşturduğun emlakçıların oylarını alan sensin. Şimdi kalkmış Ahmet başkanla düşman değildik diyorsun. Allah dan korkun olsa bu kumpası kurar mıydın rakibine?Menfaatin uğruna her şeyini kaybetmişsin kırmızı pantolonlu Alpay yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.