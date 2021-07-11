Samsunspor’un gençleri Türkiye şampiyonu oldu “2-1”

TFF 1. Lig U-19 finalinde Balıkesirspor'u son dakika golüyle 2-1 yenen YılportSamsunspor şampiyon oldu.
EMİRHAN ATTI MAÇ BİTTİ
Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde VAR sistemi ile oynanan mücadelenin 7. dakikasında OltionBilalli'nin golüyle Balıkesirspor 1-0 öne geçti. 62. dakikada Emirhan Gürler ile eşitliği yakalayan YılportSamsunspor, 89. dakikada Emirhan Koca'nın golüyle şampiyonluğa ulaştı.
BURSASPOR ÜÇÜNCÜ
Üçüncülük maçında Altınordu ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Bursaspor mücadeleyi 9. dakikada Hasan Sabri Karaca ve 74. dakikada Abdullah Tazgel'in golleriyle 2-0 kazanarak finalleri üçüncü bitirdi. Balıkesirspor'dan 17 golle Peter Ambrose, gol kralı oldu. En değerli oyuncu ise Bursaspor'dan Eren Tunalı seçildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.