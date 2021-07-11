11 Tem 2021 - 12:13- Spor G: 11 Tem 2021 - 12:14

Samsunspor’un gençleri Türkiye şampiyonu oldu “2-1”
Samsunspor’un gençleri Türkiye şampiyonu oldu “2-1” mask
Haber albümü için resme tıklayın

TFF 1. Lig U-19 finalinde Balıkesirspor'u son dakika golüyle 2-1 yenen YılportSamsunspor şampiyon oldu.

EMİRHAN ATTI MAÇ BİTTİ

Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde VAR sistemi ile oynanan mücadelenin 7. dakikasında OltionBilalli'nin golüyle Balıkesirspor 1-0 öne geçti. 62. dakikada Emirhan Gürler ile eşitliği yakalayan YılportSamsunspor, 89. dakikada Emirhan Koca'nın golüyle şampiyonluğa ulaştı.

BURSASPOR ÜÇÜNCÜ

Üçüncülük maçında Altınordu ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Bursaspor mücadeleyi 9. dakikada Hasan Sabri Karaca ve 74. dakikada Abdullah Tazgel'in golleriyle 2-0 kazanarak finalleri üçüncü bitirdi. Balıkesirspor'dan 17 golle Peter Ambrose, gol kralı oldu. En değerli oyuncu ise Bursaspor'dan Eren Tunalı seçildi.

 

11 Tem 2021 - 12:13 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.246.883 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kimler gidecek? mask
Kimler gidecek?
Şahane maç 8-8 sona erdi! mask
Şahane maç 8-8 sona erdi!
Gökdeniz ve Mbappe buluşacak mı? mask
Gökdeniz ve Mbappe buluşacak mı?
Antalyaspor maçı 15 Temmuz’da saat 16.00’da başlayacak mask
Antalyaspor maçı 15 Temmuz’da saat 16.00’da başlayacak
Körfez Mimar Sinan’da  panayır coşkusu mask
Körfez Mimar Sinan’da  panayır coşkusu
Teşekkürler Çemsan mask
Teşekkürler Çemsan
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL