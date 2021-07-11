Gönlümüze göre olsun !

Belediye Derince ve Darıca’nın ilimizi temsil ettiği 3.Lig bugün, bu sezonluk temsilcimiz olmayan Süper Lig yarın, Kocaelispor’un zirveye oynayacağı 1.Lig fikstürü ise çarşamba günü çekiliyor…

3.LİG GRUP FİKSTÜRÜ BUGÜN ÇEKİLİYOR

Hiç temsilcimiz bulunmayan TFF 2. Lig Grup Kura Çekimi bugün saat 13.00'te, iki temsilcimiz bulunan TFF 3. Lig Grup Kura Çekimi töreni ise 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Grup kura çekimlerine kulüp yetkilileri ile TFF temsilcileri katılacak. Kura çekimlerini TSYD üzerinden akredite olan basın mensupları takip edebilecek.

SÜPER LİG YARIN

Bu sezonluk temsilcimiz bulunmayan Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz Salı günü yani yarın saat 19.00'da, Kocaelispor’un yıllar sonra ilimizi temsil edeceği TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 14 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te yine TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kulüp temsilcileri ve TFF yetkililerinin katılacağı fikstür çekimleri beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.