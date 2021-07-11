Federasyon Başkanı Özdemir bu kez kulüplerle buluştu

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, ilimiz buz spor kulüpleri ile özel toplantıda bir araya geldi. Yahya Kaptan’da yer alan Ramada Otel’de Kocaeli’deki buz spor kulüpleri başkan ve yöneticileri ile buluşan Özdemir, sorunları ve eksiklikleri dinlerken sürekli not tuttu.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Türkiye Buz Pateni Federasyonu yönetim kurulu üyeleri Arif Karadağ, Engin Yaşar, Ata Yetişken ile Buz Pateni İl Temsilcisi Yasin Okan’ın da yer aldığı organizasyonda, kulüp temsilcileri ile kurmaylar hatıra fotoğrafı çektirdi. Kulüp temsilcileri, başkan Gökhan Özdemir'e ilgisinden ötürü teşekkürlerini sundu.