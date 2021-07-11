Gençlik Merkezlerimiz çocuk ve gençlerle güzel

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ilçeye kazandırdığı Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi yaz dönemi ile birlikte spor ve eğitimin merkezi oldu

AYGÜN VE MERDAN’DAN ZİYARET

İlçeye birbirinden önemli kalıcı eserler kazandıran Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün gençliğe verdiği önem projelerine de yansıyor. Başkan Aygün, geçtiğimiz yıl Dumlupınar Mahallesi’nde Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi’ni hizmete açmıştı. Çocuklar ve gençlerden büyük ilgi gören merkez kademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte yaz döneminde kapılarını yeniden açtı. Derince Belediyesi’nin çeşitli branşlarda spor ve değerler eğitimi de sağladığı tesiste yaz coşkusu görülmeye değer. Başkan Aygün ve AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan tesise giderek burada basketbol, tenis ve futbol branşlarında çalışmalar yürüten öğrenciler, aileleri ve antrenörleri ile bir araya geldi.

PROJE ÜRETMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUZ

Her fırsatta çocuklar ve gençler için projeler üretmekten mutluluk duyduklarını belirten Başkan Aygün, yaptığı açıklamada “Gençlerimiz için çalışıp, projeler üretmekten mutluluk duyuyoruz. AK Parti Derince İlçe Başkanımız Koray Merdan ve teşkilatlarımızla birlikte Dumlupınar Mahallemizde hizmet veren Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezimizde incelemelerde bulunduk. Yaklaşık 30 bin m2’lik alan üzerine inşa ettiğimiz Gençlik Merkezimiz yaz dönemi ile birlikte çocuklarımız ve gençlerimize en güzel şekilde hizmet veriyor. İnanıyorum ki bu tesislerimizde dürüst, ahlaklı ve vizyon sahibi sporcularımız yetişecek” dedi.