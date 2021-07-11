Haydi gençler hentbole !..

Kartepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde, GSB Spor Okulları Hentbol çalışmaları Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda devam ediyor. Kartepe İlçe Spor müdürü Erol Arutan öğrencilerine tam destek verirken, bu sporun yaygınlaşması için saba sarf ediyor.