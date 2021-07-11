11 Tem 2021 - 14:39- Spor G: 11 Tem 2021 - 14:41

Dinçel, Onur Öztonga’yı kaptı
Dinçel, Onur Öztonga’yı kaptı mask

Kocaelispor eski teknik adamı Selahaddin Dinçel, esik futbolcusu Onur Öztonga’yı da Fethiyespor’a aldı. Onur, ağabeyi Mehmet ksztongğa ile Ege’ye giderken “Bugün itibarı ile (cuma) Büyük Fethiyespor camiası ile bir yıllığına kiralık olarak anlaşma sağladık. Transferde emeği geçen sayın hocam Selahaddin Dinçel’e, ağabeyin Mehmet’e ve başkanımız Esat Bakırcı’ya teşekkür ederim. Bu büyük camiada olmaktan dolayı çok mutluyum ve sezon sonunda şampiyon olacağımıza can-ı gönülden inanıyorum” dedi.
# Kocaelispor

11 Tem 2021 - 14:39 - Spor

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