Dinçel, Onur Öztonga’yı kaptı

Kocaelispor eski teknik adamı Selahaddin Dinçel, esik futbolcusu Onur Öztonga’yı da Fethiyespor’a aldı. Onur, ağabeyi Mehmet ksztongğa ile Ege’ye giderken “Bugün itibarı ile (cuma) Büyük Fethiyespor camiası ile bir yıllığına kiralık olarak anlaşma sağladık. Transferde emeği geçen sayın hocam Selahaddin Dinçel’e, ağabeyin Mehmet’e ve başkanımız Esat Bakırcı’ya teşekkür ederim. Bu büyük camiada olmaktan dolayı çok mutluyum ve sezon sonunda şampiyon olacağımıza can-ı gönülden inanıyorum” dedi.